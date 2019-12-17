Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ülke genelinde seferberlik başlatıldı - Son Dakika

Kadına yönelik şiddetin önüne geçebilmek için 81 ilde, valiler başkanlığında tüm kurumların üst amirlerinin katılımıyla eş zamanlı olarak 2020-2021 yılı 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik toplantı gerçekleştirilecek. Toplantıda, il ve ilçe bazında ve bakanlıklar tarafından alınması gereken tedbirler değerlendirilecek ve son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri ele alınarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler planlanacak.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi için 25 Kasım 2019'da 75 maddelik '2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ortak imzasıyla yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Açıklamada, eylem planında verilen görev ve sorumlulukların seferberlik ruhu içinde gecikmeksizin yerine getirilmesi, 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulamasında etkinlik ve koordinasyonun artırılması, yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla söz konusu Bakanlıkların çalışmalara başladığı belirtildi. Bu çalışma ve seferberliğin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının önderliğinde yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, İçişleri Bakanlığının görev ve sorumluğunda olan konu ve alanlarda mevzuatın etkin uygulanması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, farkındalık artırma ve bilinç yükseltme hedeflerine yönelik 15 ayrı eylem başlığı altında tanımlanan görevlerin gecikmeksizin uygulanması ve uygulamalardaki etkinliğin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalardan bahsedildi.



Kadına şiddetle mücadele eğitimleri verildi



Yapılan açıklamada, "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele konusuna ilişkin 600 mülki idare amirimize ulaşacak 5 günlük eğitim çalışması planlanmış, 137 mülki idare amirimizin bahse konu eğitimleri bugüne kadar tamamlanmıştır. 11 Aralık 2019 tarihinde Ankara'da Bakanımızın başkanlığında tüm kadın mülki idare amirlerimizin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. 11 Aralık 2019 tarihinde 15 ilden kadına şiddet konusunda görev ve sorumluluk üstlenmiş 55 kolluk personelimizin katılımıyla Ankara'da 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Çalıştayı' düzenlenmiştir. 12 Aralık 2019 tarihinde tüm il emniyet müdürlerimizin katılımıyla 'Genişletilmiş Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirilmiştir. 16 Aralık 2019 tarihinde asayiş şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürlerinin katılıyla genişletilmiş 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddette Mücadele Değerlendirme Toplantısı' yapılmıştır. Tüm illerimizde görevli il jandarma komutanları, asayiş şube müdürleri, ilçe jandarma komutanları ve karakol komutanlarına aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede önem arz eden hususlara ilişkin bilgilendirme eğitimi düzenlenmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığımızda aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda aktif görev alan 26 bin 74 kolluk personelimize hizmet içi eğitim verilmiştir" ifadelerine yer verildi.



Valiliklerde toplantı yapılacak



2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanacağı vurgusu yapılan açıklamada, "İller ve yaşanabilecek olaylara göre farklılaşabilecek alınması gereken başka tedbirlerin görüşülmesi için 81 ilde valilerin başkanlığında bugün saat 10.00'da eş zamanlı olarak toplantı gerçekleştirilecek. Bu toplantılarda aile içi ve kadına şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut durum net bir şekilde analiz edilecek, il ve ilçelerimizdeki 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, Kanun kapsamında alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il/ilçe bazında ve Bakanlıklar tarafından alınması gereken tedbirlerin değerlendirilmesi ve son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de ele alınarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler planlanacak. Şiddet önleme merkezlerine polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak il valilerimiz, kaymakamlarımız tarafından sosyal, psikolojik, ekonomik bütün yönleriyle incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili öfke kontrolü gibi önleyici destek hizmetleri uygulaması ile etkinliğinin artırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların (baro, üniversiteler ve STK) sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların il, ilçe eylem planı haline getirilmesi gibi birçok konuda çalışma, değerlendirme yapılarak Bakanlıklarımızın ortaya koyduğu çerçevede kararlar alınacak. Başlatılan seferberlikte illerimizde üzerlerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin ifa etmeye başlayacaklardır. Benzer nitelikte bir toplantının da 20 Aralık saat 10.00'da kaymakamların başkanlığında yapılacak" denildi. - ANKARA