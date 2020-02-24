Kadına yönelik şiddetle mücadele - Son Dakika
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Kadına yönelik şiddetle mücadele

6 saat önce

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı kapsamında Göynücek ilçesi Gediksaray köyü ve ilçe merkezinde, öğrenci velilerine, okul idarecileri ve öğretmenlere yönelik "Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı kapsamında Göynücek ilçesi Gediksaray köyü ve ilçe merkezinde, öğrenci velilerine, okul idarecileri ve öğretmenlere yönelik "Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Düzenlenen toplantılarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Amasya İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Azize Doyran, Göynücek İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hayriye Tüfekci ve Göynücek İlçe Jandarma Komutanlığı personeli Astsubay Hatice Tunçyürek tarafından bilgilendirmeler yapıldı.


ŞÖNİM tarafından kadına yönelik aile içi şiddet konusunda toplumun bilinçlendirilmesi adına her kesiminden insana eğitim vermeye devam ediyor. 2019 yılı içerisinde Amasya genelinde toplam 54 bin 168 kişiye, bu yıl ise ocak ayında 4 bin 544 kişiye eğitim verildi. - AMASYA

Gediksaray, Göynücek, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:55 Kaynak: İHA
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