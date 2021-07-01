Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı "şiddete sıfır tolerans" ilkesiyle hazırlandı - Son Dakika

"Şiddete sıfır tolerans" ilkesiyle kadına yönelik her türlü şiddeti önleme amacı taşıyan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı" ile yeni dönemin yol haritası belirlendi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ulusal eylem planları hayata geçirildi. Bu çerçevede 2007-2010 yıllarını kapsayan 1. Ulusal Eylem Planı, 2012-2015 yıllarını kapsayan 2. Ulusal Eylem Planı ve 2016-2020 dönemini kapsayan 3. Ulusal Eylem Planı uygulamaya konuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı bugün açıkladı.

Eylem planının hazırlık çalışmaları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların, uluslararası kuruluşların, üniversitelerin, medya temsilcilerinin katkı ve katılımıyla hazırlandı.

"Şiddete sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek amacıyla yeni dönemin şiddetle mücadele yol haritası 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet şeklinde yapılandırıldı.

Ana hedefler, "Adalete erişim ve mevzuat", "Politika ve koordinasyon", "Koruyucu önleyici hizmetler", "Toplumsal farkındalık" ve "Veri ve istatistik" olarak belirlendi.

Eylem planında, adalete erişim ve mevzuat hedefinin stratejileri, şiddetle mücadele mevzuatı gözden geçirilecek ve etkin uygulanması, kadına yönelik şiddet eylemlerinin etkili ve orantılı şekilde cezalandırılması ve adli süreçte mağdurun haklarını etkin kullanmasının sağlanması yer aldı.

Stratejilerin uygulanacağı faaliyetleri arasında "farklı ülkelerde kadına yönelik şiddet eylemlerinin cezalandırılması ve infaz uygulamalarına yönelik inceleme raporu hazırlanması, toplumda kadına yönelik şiddet suçlarına ilişkin adalet ve cezalandırma algısının analiz edilmesi için alan araştırması yapılması" da yer alıyor.

Kadına yönelik şiddetle mücadele için gerekli kaynak tahsis edilecek

Politika ve koordinasyon ana hedefi için "kadına yönelik şiddetle mücadele politikaları bütünleşik ve kapsayıcı şekilde hazırlanması ve uygulanması, gerekli kaynak ve yeterli bütçe tahsis edilmesi, güçlü koordinasyon ve sektörler arası iş birliğinin teşvik edilmesi, yerel politikaların etkinliğini artırmak üzere 81 ilde 'il eylem planları' hazırlanması, ulusal ve yerel düzeyde yürütülen çalışmaların dönemsel olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi" stratejileri belirlendi.

Bu stratejilerin uygulanacağı faaliyetler arasında illerde izleme ve değerlendirme komisyonlarının etkinliğinin artırılması, eğitimlerin düzenlenmesi ve rehber hazırlanması bulunuyor.

Koruyucu önleyici hizmetler hedefi kapsamında şiddet vakalarının risk faktörleri göz önünde bulundurularak önceden tespit edilmesi ile vakaya zamanında ve etkin müdahale sağlanması, sosyal hizmet kuruluşlarında şiddet mağduruna uzmanlaşmış destek hizmetleri sunulması, şiddet mağdurunun sosyo-ekonomik olarak güçlenmesine yönelik vakaya özel müdahale programlarının hayata geçirilmesi stratejileri yer alıyor.

Koruyucu önleyici hizmetler kapsamında uygulamaya konulacak eylemler arasında ise "şiddet vakalarına müdahale süreçlerinde risk odaklı yaklaşım ve vaka bazlı çalışma sağlanması, şiddet mağdurlarına kendi ihtiyaçları doğrultusunda özel müdahale programları uygulanması, 6284 sayılı kanun kapsamında elektronik kelepçe uygulamasının ülke geneline etkin şekilde sürdürülmesi, mağdurların bilinçlendirilmelerine yönelik mobil uygulamaların geliştirilmesi" bulunuyor.

Olumlu örnek ve uygulamalar geniş kitlelere aktarılacak

Toplumsal farkındalık ana hedefi için kadına yönelik şiddetle mücadeleye erkeklerin katılımının sağlanması, eğitimin tüm kademelerine şiddetle mücadele anlayışının yerleştirilmesi, şiddete neden olan zihniyet kalıpları ile mücadele edilecek olumlu örnek ve uygulamaların geniş kitlelere aktarılması stratejileri belirlendi.

Bu hedef kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan eylemler şunlar:

"Üretici, sanayici, iş insanı, birlik ve dernek başkanları ile farkındalık çalışmaları yürütülecek. Şirketler tarafından gerçekleştirilen iyi uygulama örnekleri ödüllendirilecek. Video paylaşım sitelerinde içerik yayınlayanlara yönelik organizasyonlarda farkındalık çalışmalarına yer verilecek. Reklam verenler ve medya kuruluşları arasında şiddet içermeyen içeriklerin teşviki amacıyla iş birliği protokolleri imzalanacak. Anadolu Ajansının Haber Akademisi eğitimlerinde 'Kadına Yönelik Şiddet İçeren Olayların Haberleştirilmesi Kriterleri' konusuna yer verilecek. Kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkı sunan haber, reklam, dizi, film, program, çizgi film gibi 'iyi örnekler' ödüllendirilecek. Sinema yapımları destek başvurularına ilişkin ilke kararları şiddetle mücadeleyi öne çıkaran yapımların teşvik edilmesi anlayışıyla gözden geçirilecek."

"Kadına Yönelik Şiddet Risk Haritaları" hazırlanacak

Veri ve istatistik ana hedefi için belirlenen stratejiler, "şiddetle mücadeleye ilişkin verilerin düzenli olarak toplanması, istatistiklerin üretilmesi ve yayımlanması sağlanması, verilerin ilgili kurum, kuruluşlar arasında etkin paylaşımı için bütünleşik veri tabanı oluşturulması, bilimsel araştırma altyapısının geliştirilmesi ve düzenli araştırmalar gerçekleştirmesi, yerel düzeyde özelleştirilmiş politikalar için 81 ilde 'Kadına Yönelik Şiddet Risk Haritaları'nın hazırlanması" olarak belirlendi.

Gerçekleştirilecek eylemler arasında ise kadına yönelik şiddetin yaygınlığı, nedenleri ve sonuçlarına ilişkin "Kadına Yönelik Şiddet Araştırması" yürütülmesi, kadına yönelik şiddet failleri ve kadın cinayeti hükümlüleri ile araştırmanın gerçekleştirilmesi, kadına yönelik şiddete ilişkin resmi istatistiklerin kamuoyuyla paylaşımının sağlanacağı "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Veri Bankası" oluşturulması bulunuyor.

Ayrıca "Kadına Yönelik Şiddet Terminoloji Sözlüğü" oluşturulacak, kadına yönelik şiddet olgusunu konu alan bilimsel araştırmaların bibliyografya çalışması gerçekleştirilecek.