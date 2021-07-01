Üye Girişi
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı "şiddete sıfır tolerans" ilkesiyle hazırlandı - Son Dakika

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı "şiddete sıfır tolerans" ilkesiyle hazırlandı

01.07.2021 19:08
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı

"Şiddete sıfır tolerans" ilkesiyle kadına yönelik her türlü şiddeti önleme amacı taşıyan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı" ile yeni dönemin yol haritası belirlendi.

"Şiddete sıfır tolerans" ilkesiyle kadına yönelik her türlü şiddeti önleme amacı taşıyan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı" ile yeni dönemin yol haritası belirlendi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ulusal eylem planları hayata geçirildi. Bu çerçevede 2007-2010 yıllarını kapsayan 1. Ulusal Eylem Planı, 2012-2015 yıllarını kapsayan 2. Ulusal Eylem Planı ve 2016-2020 dönemini kapsayan 3. Ulusal Eylem Planı uygulamaya konuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı bugün açıkladı.

Eylem planının hazırlık çalışmaları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların, uluslararası kuruluşların, üniversitelerin, medya temsilcilerinin katkı ve katılımıyla hazırlandı.

"Şiddete sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek amacıyla yeni dönemin şiddetle mücadele yol haritası 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet şeklinde yapılandırıldı.

Ana hedefler, "Adalete erişim ve mevzuat", "Politika ve koordinasyon", "Koruyucu önleyici hizmetler", "Toplumsal farkındalık" ve "Veri ve istatistik" olarak belirlendi.

Eylem planında, adalete erişim ve mevzuat hedefinin stratejileri, şiddetle mücadele mevzuatı gözden geçirilecek ve etkin uygulanması, kadına yönelik şiddet eylemlerinin etkili ve orantılı şekilde cezalandırılması ve adli süreçte mağdurun haklarını etkin kullanmasının sağlanması yer aldı.

Stratejilerin uygulanacağı faaliyetleri arasında "farklı ülkelerde kadına yönelik şiddet eylemlerinin cezalandırılması ve infaz uygulamalarına yönelik inceleme raporu hazırlanması, toplumda kadına yönelik şiddet suçlarına ilişkin adalet ve cezalandırma algısının analiz edilmesi için alan araştırması yapılması" da yer alıyor.

Kadına yönelik şiddetle mücadele için gerekli kaynak tahsis edilecek

Politika ve koordinasyon ana hedefi için "kadına yönelik şiddetle mücadele politikaları bütünleşik ve kapsayıcı şekilde hazırlanması ve uygulanması, gerekli kaynak ve yeterli bütçe tahsis edilmesi, güçlü koordinasyon ve sektörler arası iş birliğinin teşvik edilmesi, yerel politikaların etkinliğini artırmak üzere 81 ilde 'il eylem planları' hazırlanması, ulusal ve yerel düzeyde yürütülen çalışmaların dönemsel olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi" stratejileri belirlendi.

Bu stratejilerin uygulanacağı faaliyetler arasında illerde izleme ve değerlendirme komisyonlarının etkinliğinin artırılması, eğitimlerin düzenlenmesi ve rehber hazırlanması bulunuyor.

Koruyucu önleyici hizmetler hedefi kapsamında şiddet vakalarının risk faktörleri göz önünde bulundurularak önceden tespit edilmesi ile vakaya zamanında ve etkin müdahale sağlanması, sosyal hizmet kuruluşlarında şiddet mağduruna uzmanlaşmış destek hizmetleri sunulması, şiddet mağdurunun sosyo-ekonomik olarak güçlenmesine yönelik vakaya özel müdahale programlarının hayata geçirilmesi stratejileri yer alıyor.

Koruyucu önleyici hizmetler kapsamında uygulamaya konulacak eylemler arasında ise "şiddet vakalarına müdahale süreçlerinde risk odaklı yaklaşım ve vaka bazlı çalışma sağlanması, şiddet mağdurlarına kendi ihtiyaçları doğrultusunda özel müdahale programları uygulanması, 6284 sayılı kanun kapsamında elektronik kelepçe uygulamasının ülke geneline etkin şekilde sürdürülmesi, mağdurların bilinçlendirilmelerine yönelik mobil uygulamaların geliştirilmesi" bulunuyor.

Olumlu örnek ve uygulamalar geniş kitlelere aktarılacak

Toplumsal farkındalık ana hedefi için kadına yönelik şiddetle mücadeleye erkeklerin katılımının sağlanması, eğitimin tüm kademelerine şiddetle mücadele anlayışının yerleştirilmesi, şiddete neden olan zihniyet kalıpları ile mücadele edilecek olumlu örnek ve uygulamaların geniş kitlelere aktarılması stratejileri belirlendi.

Bu hedef kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan eylemler şunlar:

"Üretici, sanayici, iş insanı, birlik ve dernek başkanları ile farkındalık çalışmaları yürütülecek. Şirketler tarafından gerçekleştirilen iyi uygulama örnekleri ödüllendirilecek. Video paylaşım sitelerinde içerik yayınlayanlara yönelik organizasyonlarda farkındalık çalışmalarına yer verilecek. Reklam verenler ve medya kuruluşları arasında şiddet içermeyen içeriklerin teşviki amacıyla iş birliği protokolleri imzalanacak. Anadolu Ajansının Haber Akademisi eğitimlerinde 'Kadına Yönelik Şiddet İçeren Olayların Haberleştirilmesi Kriterleri' konusuna yer verilecek. Kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkı sunan haber, reklam, dizi, film, program, çizgi film gibi 'iyi örnekler' ödüllendirilecek. Sinema yapımları destek başvurularına ilişkin ilke kararları şiddetle mücadeleyi öne çıkaran yapımların teşvik edilmesi anlayışıyla gözden geçirilecek."

"Kadına Yönelik Şiddet Risk Haritaları" hazırlanacak

Veri ve istatistik ana hedefi için belirlenen stratejiler, "şiddetle mücadeleye ilişkin verilerin düzenli olarak toplanması, istatistiklerin üretilmesi ve yayımlanması sağlanması, verilerin ilgili kurum, kuruluşlar arasında etkin paylaşımı için bütünleşik veri tabanı oluşturulması, bilimsel araştırma altyapısının geliştirilmesi ve düzenli araştırmalar gerçekleştirmesi, yerel düzeyde özelleştirilmiş politikalar için 81 ilde 'Kadına Yönelik Şiddet Risk Haritaları'nın hazırlanması" olarak belirlendi.

Gerçekleştirilecek eylemler arasında ise kadına yönelik şiddetin yaygınlığı, nedenleri ve sonuçlarına ilişkin "Kadına Yönelik Şiddet Araştırması" yürütülmesi, kadına yönelik şiddet failleri ve kadın cinayeti hükümlüleri ile araştırmanın gerçekleştirilmesi, kadına yönelik şiddete ilişkin resmi istatistiklerin kamuoyuyla paylaşımının sağlanacağı "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Veri Bankası" oluşturulması bulunuyor.

Ayrıca "Kadına Yönelik Şiddet Terminoloji Sözlüğü" oluşturulacak, kadına yönelik şiddet olgusunu konu alan bilimsel araştırmaların bibliyografya çalışması gerçekleştirilecek.

cumhurbaşkanı, Yol Haritası, Politika, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı 'şiddete sıfır tolerans' ilkesiyle hazırlandı - Son Dakika


Son Dakika

Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı 19:11 Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Muğla'da asfalt çöktü! Araç içerisindekiler büyük korku yaşadı 19:00 Muğla'da asfalt çöktü! Araç içerisindekiler büyük korku yaşadı Adana'da mahalle ayağa kalktı! Tartıştığı komşularına av tüfeğiyle saldırdı 18:55 Adana'da mahalle ayağa kalktı! Tartıştığı komşularına av tüfeğiyle saldırdı
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu 18:10 Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi 17:42 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı 17:33 Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı
Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok 16:31 Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı 15:42 Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı

Son Dakika Haberleri
18:55 Adana'da mahalle ayağa kalktı! Tartıştığı komşularına av tüfeğiyle saldırdı
18:53 Boşanmak isteyen eşinin boğazını kesti! Cani koca eşine cezaevinden aşk mektupları gönderdi
18:50 Elmalı davasında sanık anne, babaanneyi suçladı: İfadeler ve çizimler ezberletilmiş
18:46 Fenerbahçe taraftarı, Christoph Daum'u yeniden takımın başında görmek için binlerce paylaşım yaptı
18:11 Muğla'dan bisikletle Ali Koç'u görmeye geliyor! Amacı her ilde F.Bahçe adına kütüphane açılması
18:06 Altının kilogramı 496 bin 240 liraya çıktı
17:41 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi
17:40 Kane'in golüne İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan olay tepki: Sonunda attın
17:34 Koronavirüs rehberi güncellendi! 1 metre olan sosyal mesafe 2 metreye çıkarıldı
17:00 G.Saray'dan ayrılan Younes Belhanda, Adana Demirspor'la 3 yıllık imza attı
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin         
19:18
DSÖ'den uyarı üstüne uyarı: Yeni bir koronavirüs dalgası kapıda DSÖ'den uyarı üstüne uyarı: Yeni bir koronavirüs dalgası kapıda         
19:02
Şanlıurfa'da feci olay! 3 yaşındaki çocuk, anneannesinin cenazesini taşıyan aracın altında kalarak öldü Şanlıurfa'da feci olay! 3 yaşındaki çocuk, anneannesinin cenazesini taşıyan aracın altında kalarak öldü         
18:56
Elmalı davasında sanık anne, babaanneyi suçladı: İfadeler ve çizimler ezberletilmiş Elmalı davasında sanık anne, babaanneyi suçladı: İfadeler ve çizimler ezberletilmiş         
18:50
Ayrılma aşamasında olduğu eşiyle aynı evde bulunan kişiyi silahla yaraladı! Emniyetteki ilk sözleri: Namus için yaptım Ayrılma aşamasında olduğu eşiyle aynı evde bulunan kişiyi silahla yaraladı! Emniyetteki ilk sözleri: Namus için yaptım         
17:45
Koronavirüs rehberi güncellendi! 1 metre olan sosyal mesafe 2 metreye çıkarıldı Koronavirüs rehberi güncellendi! 1 metre olan sosyal mesafe 2 metreye çıkarıldı         
17:34
Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler         
16:32
Kimliği belirsiz kadın kilime sarılı bir şekilde uyurken bulundu Kimliği belirsiz kadın kilime sarılı bir şekilde uyurken bulundu         
16:12
Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL'den satışta Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL'den satışta         
15:34
Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu         
15:00
Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engeli geldi Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engeli geldi         
14:49
Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla         
13:31
Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor         
13:23
Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı         
11:31
Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi         
11:26
Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi         
10:50
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda         
23:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 19:29:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı "şiddete sıfır tolerans" ilkesiyle hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement