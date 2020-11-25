Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları - Son Dakika

Emniyet ve jandarmada birimlerin ziyareti

Vali Hüseyin Öner'in ilgililerden bilgi alması

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

ARDAHAN - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığındaki kadına yönelik şiddetle mücadele birimlerini ziyaret etti.

Burada ilgililerden bilgi alan Öner, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını gerçekleştiren görevlileri tebrik etti.

Öner, burada yaptığı açıklamada, "Başarılı çalışmalar yürüten ekiplerimizi bizzat çalışma yaptıkları birimlerinde ziyaret etme şansı bulduk. Kendilerinden ayrıntılı bilgiler aldık." ifadelerini kullandı.