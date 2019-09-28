Son Dakika Haberleri: Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi
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Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi

31 dakika önce

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Meclis üyeleri ve oda personeline yönelik "Kadına yönelik şiddetle mücadele" eğitimi verildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi, System.String[]

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Meclis üyeleri ve oda personeline yönelik "Kadına yönelik şiddetle mücadele" eğitimi verildi.

KTSO Başkan Yardımcısı Serkan Keser, oda binasında düzenlenen eğitimde yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi önemsediklerini söyledi.

Kadına yönelik her türlü şiddeti kınadıklarını ifade eden Keser, bu tür eğitimler düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde görevli hemşire Birce Kıran tarafından eğitim verildi.

"Kadına yönelik şiddetle mücadele" konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Kıran, "Bilinç kazandırmak ve zihniyet dönüşümü sağlamak amacıyla bu eğitimler önemli." dedi.

Kırklareli, Serkan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:48 Kaynak: AA
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