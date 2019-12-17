Kadına yönelik şiddetle mücadele için Ankara Valiliği'nde toplantı yapıldı - Son Dakika
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Kadına yönelik şiddetle mücadele için Ankara Valiliği'nde toplantı yapıldı

6 saat önce

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında "2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için koordinasyon toplantısı yapıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında "2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için koordinasyon toplantısı yapıldı.

Valilikteki toplantıya, Vali yardımcıları, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili, İl Sağlık Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Emniyet Müdürü, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü, İl Müftüsü ile resmi kurum temsilcileri katıldı.

Vali Şahin, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı doğrultusunda Ankara'da sorumlu kuruluş amirleri ve birim müdürleriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığının ortak çalışması sonucu protokol hazırlandığını hatırlatan Şahin, şu bilgileri verdi:

"Hazırlanan protokol, kadına yönelik şiddeti önlenmesine dair ve eylem planlarının hayata geçirilmesi amaçlamaktadır. Biz sorumlu kuruluş amirleriyle birim müdürleriyle bir araya gelerek Ankara dahilinde yapmamız gerekenleri konuştuk. Bunlar tabiki protokol ve eylem planında belirlenen faaliyetler ve amaçlar kapsamında yapılacak. Dolayısıyla her bir birimizin yürüttüğü çalışmaları bizlerde takip edeceğiz. Burada önemli olan insana verdiğimiz değer ve özelde de annemiz olan, kardeşimiz olan, eşimiz olan ve yakınımız olan kadının hakkının hukukunun gereği gibi korunmasıdır."

Kadına yönelik şiddetle mücadele için Ankara Valiliği'nde toplantı yapıldı

Ankara Valisi, Vasip Şahin, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:16 Kaynak: AA
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