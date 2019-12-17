Kadına yönelik şiddetle mücadele için toplandılar - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde ilgili bakanlıklar iş birliğinde hayata geçirilen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesi için 81 ilde olduğu gibi Gaziantep'te bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Davut Gül, valilikteki toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de eylem planı kapsamında çalışmaların yürütüleceğini ifade etti.

Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucu "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" hazırlandığını anımsatan Gül, şunları kaydetti:

"Şiddeti ortadan kaldırmak istiyoruz. Özellikle hanımefendiler, İçişleri Bakanlığının ücretsiz uygulaması olan KADES'i telefonlarına indirdiklerinde bize yardımcı olurlar. Aynı zamanda da kendilerine yönelik herhangi bir şiddet hadisesinde güvenlik kuvvetlerimize daha kolay ulaşırlar. Toplumsal şiddeti, özellikle de kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak için yediden yetmişe herkese görev düşüyor. Gaziantep'te, Türkiye'de, dünyada bu şiddeti ortadan kaldıralım."