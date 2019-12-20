Kadına yönelik şiddetle mücadele için toplantı yapıldı - Son Dakika
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Kadına yönelik şiddetle mücadele için toplantı yapıldı

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaymakam İsmail Çorumluoğlu Başkanlığında aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele için toplantı yapıldı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaymakam İsmail Çorumluoğlu Başkanlığında aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı.


Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizlerin yapıldığı, ilçede ki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için planlanması gereken tedbirler değerlendirilerek, son son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde yoğunlaşıldığı dile getirildi.


Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu aile şiddet ve kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında sıfır tolerans tanıyacaklarını vurguladı. Çorumluoğlu değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi "İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili (öfke kontrolü gibi) önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların da sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların eylem planı haline getirilmesi gibi bir çok konuda çalışma ile değerlendirme yapılmış ve Bakanlıklarımızın ortaya koyduğu seferberlikte ilçemizin de üzerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır." - ZONGULDAK

İsmail Çorumluoğlu, Kaymakamlık, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:08 Kaynak: İHA
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