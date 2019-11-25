Son Dakika Haberleri: Kadına yönelik şiddetle mücadele için "turuncu balonlar" uçuruldu
Son Dakika Güncel Kadına yönelik şiddetle mücadele için 'turuncu balonlar' uçuruldu - Son Dakika

Kadına yönelik şiddetle mücadele için "turuncu balonlar" uçuruldu

7 saat önce

Keçiören'de düzenlenen etkinlikte kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkat çekmek amacıyla erkekler tarafından gökyüzüne turuncu balonlar bırakıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele için

Keçiören'de düzenlenen etkinlikte kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkat çekmek amacıyla erkekler tarafından gökyüzüne turuncu balonlar bırakıldı.

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla Keçiören Belediyesince farkındalık etkinliği düzenlendi.

Keçiören Belediye Başkanlığı binası önünde düzenlenen etkinlikte erkekler tarafından turuncu balonlar uçuruldu.

"Anneler ölmesin", "Kadına değil, şiddete karşı el kaldırın", "Kadına yapılan şiddet suçtur" dövizlerinin taşındığı programda yaptığı konuşmada şiddetin son bulmasının toplumsal barışı ve refahı getireceğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İslam tarihine baktığımızda hanımlar hep baş tacı edilmiştir. Annelerimiz kutsaldır. Dolayısıyla nedeni ne olursa olsun kadına yönelik şiddet kabul edilemez. Haklı şiddet diye bir şey yoktur." dedi.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Keçiören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:34 Kaynak: AA
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