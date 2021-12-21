KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İL KOMİSYONU TOPLANDI - Son Dakika
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KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İL KOMİSYONU TOPLANDI

21.12.2021 21:20

Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından hazırlanan İl Eylem Planı çerçevesinde, müdürlüğümüz bünyesinde psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenlerden oluşan komisyon, toplantısını yaptı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından hazırlanan İl Eylem Planı çerçevesinde, müdürlüğümüz bünyesinde psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenlerden oluşan komisyon, toplantısını yaptı.

Müdürlüğümüzde görevli Psikolojik Danışman Kübra Karahanoğlu koordinatörlüğünde toplanan komisyon tarafından, İl Eylem Planı doğrultusunda kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yapılacak çalışmaları içeren eylem planının taslağı oluşturuldu. İşbirliği yapılacak kurum temsilcileriyle bir araya gelinerek eylem planına son hali verilerek konuyla ilgili çalışmalar eğitim öğretim yılı sonuna kadar müdürlüğümüz koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Habermetre
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Milli Eğitim Müdürlüğü, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İL KOMİSYONU TOPLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İL KOMİSYONU TOPLANDI - Son Dakika
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