Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı - Son Dakika

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya katılımcılar, farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu renkli maskeleriyle katılım sağladı.

Toplantıda bu mücadelenin hizmet politikaları, yerelde gerçekleştirilen çalışmalar, KADES uygulamasına yönelik farkındalık arttırıcı çalışmalar, 2020 veri analizleri değerlendirildi.

Ayrıca Edirne Valiliğince uygulamaya konulan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı değerlendirilerek 2021 yılı için ilgili Kurumlar tarafından gerekli revizyonların yapılması ve 2021 yılı için faaliyet planlarının hazırlanmasına karar alındı.

Toplantı sonrası Edirne Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Edirne Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ziyaret edilerek ilgili birim sorumlularından brifing alındı, karşılaşılabilecek sorunların çözümüne yönelik değerlendirmeler yapıldı.