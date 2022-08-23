Aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda 2021-2025 yıllarına kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı doğrultusunda Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü , Havza İlçe Jandarma Komutanlığı, Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü, Havza Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Havza Müftülüğü personelinden oluşan üç ekip, ilçenin farklı yerlerinde erkeklere yönelik eğitim ve bilgilendirme uygulaması yaptı.

Kaynak: AA

Hisarcık, KADES, Havza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Havza'da 1500 erkeğe KADES ve kadına karşı şiddet bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika

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