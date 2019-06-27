Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı

Muğla Valisi Esengül Civelek başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Muğla Valisi Esengül Civelek başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.



Valilik 75. Yıl Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü İlkay Türkoğlu, ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



Civelek, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda ülkemizde uygulamaya konulan yasal düzenlemelerin dünyanın pek çok ülkesindeki yasal düzenlemelerin önünde olduğunu söyledi.

Civelek, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumsal bilincin yükseltilmesinin, farkındalık ve duyarlılığının arttırılmasının büyük önem arz ettiğini belirtti.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulunda bu çalışmaların değerlendirildiğini vurgulayan Civelek, katkı sağlayan taraflara teşekkür etti.



Kadına şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamadaki sorunların giderilmesine yönelik çalışmaların ele alındığı toplantıda, kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı hakkında komisyon üyeleri bilgilendirildi.

Toplantıda ayrıca Ocak-Haziran 2019 tarihleri arasında ilgili kurumların kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair gerçekleştirdikleri faaliyetler görüşüldü.

Muğla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının ilgili kurumlar tarafından uygulanma durumunun değerlendirildiği toplantıda Büyükşehir ile ilçe belediyelerinin kadın konuk evi ve kadın dayanışma merkezi açma durumları da görüşüldü.

Sunumun ardından katılımcılar görüş ve önerilerini dile getirdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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