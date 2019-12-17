Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Koordinasyon Toplantısı

6 saat önce

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında "2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın etkin uygulanmasını sağlamak için koordinasyon toplantısı yapıldı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Koordinasyon Toplantısı, System.String[]

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında "2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın etkin uygulanmasını sağlamak için koordinasyon toplantısı yapıldı.

Şahin, Valilikte düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı doğrultusunda Ankara'da sorumlu kurum amirleri ve birim müdürleriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığının ortak çalışması sonucu bu alanda protokol hazırlandığını hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Bu protokolle kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair eylem planlarının hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Biz sorumlu kuruluş amirleriyle, birim müdürleriyle bir araya gelerek Ankara dahilinde yapmamız gerekenleri konuştuk. Bunlar tabii ki protokol ve eylem planında belirlenen faaliyetler ve amaçlar kapsamında yapılacak. Dolayısıyla her birimimizin yürüttüğü çalışmaları bizler de takip edeceğiz. Burada önemli olan insana verdiğimiz değer, özelde annemiz, kardeşimiz, eşimiz ve yakınımız olan kadının hakkının hukukunun gereği gibi korunmasıdır."

Toplantıya, vali yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:44 Kaynak: AA
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