Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Teknik Kurulu video konferans aracılığıyla... - Son Dakika

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Teknik Kurulu Nisan ayı toplantısını video konferans aracılığıyla gerçekleştirdi.



Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu, Nisan ayı toplantısı; COVID-19 salgına yönelik olarak alınan tedbir kapsamında video konferans sistemiyle gerçekleştirildi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki toplantıya ilgili Bakanlıklar ve kuruluşların temsilcileri katıldı.



Toplantıya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada; "COVID 19 salgını sürecinde kadına yönelik şiddetle mücadelede alınan tedbirler, uygulamalar ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirildi. Aynı zamanda, daha fazla işbirliğinde ileriye dönük yapılabilecek çalışmalar istişare edildi" denildi.



Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu, çalışmalarını 25 Kasım 2019 tarihinde yürürlüğe giren "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı (2020-2021)" dahilinde sürdürüyor.



Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının kadına yönelik şiddetle mücadelede öncelikli rol ve sorumluluğu bulunan kurumların gerçekleştirmesi gereken faaliyetler somutlaştırılarak hazırlanmıştı. - ANKARA