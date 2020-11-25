Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Havza Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde Kaymakam Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıya Havza Cumhuriyet Savcısı Emre Öz, Havza Sosyal Hizmetler Müdürü Sezen Necla Mutlu, Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Başçavuş Özkan Parlak, Havza Belediyesi Halka İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, Milli Eğitim Şube Müdürü Hüsamettin Elmas, İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu ve İlçe Sağlık Müdürü Nevin Vural katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, toplumda kadına karşı şiddetin önüne geçilmesinde olmazsa olmazın eğitim olduğunu vurguladı.

Kadına karşı şiddete karşı cezai ve idari olarak üzerlerine düşeni hassasiyet içinde yaptıklarını anlatan Yılmaz, "Bu konunun hem kanuni hem ahlaki yönden sıkı takipçisiyiz. Şiddetin her türlüsü kötüdür. İnsanlık barış, kardeşlik ve huzur istiyorsa, cennet kimin ayaklarının altındaysa ona olması gereken saygıyı, hürmeti göstermek durumunda." dedi.

Kadın Destek Uygulamasının (KADES) kadınlara tanıtılmasının şiddetin önlenmesinde önem taşıdığına işaret eden Yılmaz, bu konuda İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele birimi kurulduğunu anlattı.

Havza Sosyal Hizmetler Müdürü Sezen Necla Mutlu ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü çalışanları tarafından Kadına Yönelik Şiddet Mücadele Koordinasyon Planı sunumu yapıldı.

Mutlu, bugüne kadar 11 kadına yönelik koruyucu, 2 bin 842 kişiye yönelik de bilgilendirme çalışması yapıldığını aktardı.

Toplantıda, 2020 yılında paydaş kurumların yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmalar da değerlendirildi.