Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, bir önceki koordinasyon toplantısında alınan kararların uygulanma durumları ve kadın yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili konular görüşüldü.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Edirne Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla ilgili sunum yapıldı.

Toplantıyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Vali Kırbıyık, kadına karşı şiddetin önlenmesi noktasında bilgilendirmelere önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Farkındalığın artırılmasının önemine değinen Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Bu konuda mümkün olduğunca fazla sayıda broşür ve afişle her ortamda bu konuya dikkat çekmeliyiz diye değerlendiriyoruz. Eğitim faaliyetlerinde diğer bir başlık olarak hem 'kadına el kalkamaz' konulu faaliyetler hem de diğer eğitim ve farkındalık faaliyetleri noktasında başarılı çalışmalar yürütüyoruz. Konuyla ilgili sorumlu arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum. Verdiğimiz eğitimleri hem kadınlarımıza yönelik hem de erkeklere yönelik olarak yoğun bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. KADES, 4 milyona ulaştı. Kamu kurumu tarafından oluşturulmuş KADES en yüksek indirme oranına ulaşmış yazılımlar arasında girdi. Dolayısıyla bu yazılımın bilinirliğini daha da arttırmak anlamında her ortam da tanıtımına devem etmeliyiz. Farkındalık yaratmak için çalışmalarımızı her platformda tanıtmayı kesintisiz sürdürmeliyiz."

Kırbıyık, sorunların tam ve kısa zamanda çözümü için kurumlar arasında koordinasyonun en üst seviyeye taşınması gerektiğini de belirterek çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, Vali Yardımcıları Zafer Karamehmetoğlu ile Eyyüp Batuhan Ciğerci ile ilgili kurumların müdür ve sorumluları katıldı.