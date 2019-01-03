Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kurul Toplantısı Yapıldı
7 dakika önce
Erzincan'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Erzincan
'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantı Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı
Başkanlığında Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 2018 Yılı 1. Dönem toplantısında alınan kararlar değerlendirildi. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Uğur Kaplan tarafından, 2018 yılı şiddet verileri, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Erzincan İl Eylem ve Faaliyet Planı hakkında sunum yapıldı. Toplantı da İl Eylem Planının 1.1.1 maddesinde yer almakta olan "İstanbul
Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun'un etkin uygulanması için Valilik ve Belediyelerin, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kurumsal sorumlulukların altını çizen birer iç genelge yayımlanması" kapsamında hazırlanan genelge taslağının eklerinin tamamlandıktan sonra yayınlanması, Erzincan genelinde kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkin ve kararlılıkla devam etmesi noktasında teknik kurulun toplanarak 2019 Yılı Yıllık Faaliyet Planı oluşturulmasına yönelik kararlar alındı. - ERZİNCAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:21 Kaynak: İHA
Poşet Kanununa Tüketicilerden Tepki: Madem Parayla Alıyoruz, Neden Marketlerin Reklamını Yapıyoruz?
AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Kendisine Kumpas Kurulduğunu İddia Ederek İstifa Etti
Enflasyon Verilerinin Kesinleşmesiyle Birlikte Konut Kiralarına Yapılacak Zam Oranı da Belli Oldu
Son Dakika! Suudi Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı Cinayetine Karışan 5 Sanık Hakkında İdam İstedi