Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Trabzon Ticaret Borsası tarafından ortaklaşa Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri gerçekleştirildi.



Seminerde konuşan Sosyal Hizmetler Uzmanı Fatma Yalçınkaya, insan haklarının ihlali olan kadına yönelik şiddetin dünyada ve Türkiye'de yaygın ve ciddi bir sorun olarak varlığını sürdürdüğünü belirtti.



"Dünyada her 3 kadından biri eş ve birlikte olduğu erkek tarafından fiziksel ve cinsel şiddete maruz bırakılıyor. Öldürülen kadınların yüzde 38'inin faili eşleri veya birlikte oldukları erkekler" diyen Yalçınkaya "AB'de 28 ülkede gerçekleştirilen araştırmaya göre, kadınların yüzde 11'i cinsel şiddete, yüzde 43'ü duygusal şiddete maruz bırakılıyor. Türkiye'de 2014 yılında yapılan Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması'na göre kadınların yüzde 36'sı, eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel şiddetine, yüzde 12'si cinsel şiddete, yüzde 44'ü duygusal şiddete, yüzde 30'u ekonomik şiddete maruz kalmaktadır. Babası annesine şiddet uygulayan çocuklar eşlerine şiddet uygulamaya yöneliyor. Şiddet yaşanan ailelerde yetişen çocuklarda çekingenlik, hırçınlık, içine kapanıklık gibi olumsuz davranışlar daha yaygın görülüyor" dedi.



Yalçınkaya, 'ALO 183 Sosyal Destek Hattı' ile ilgili de bilgi vererek "ALO 183, şiddete uğrayan ya da uğrama riski taşıyan, destek ve yardıma ihtiyacı olan kadın ve çocuklar için psikolojik, hukuki ve ekonomik danışma hattı olarak çalışmakta; bu kişilere hakları konusunda ve başvuracakları yerler hakkında bilgi vermektedir. Şiddet ilgili olarak ulusal mevzuatımızda bir eksiklik bulunmamaktadır. Ancak, şiddetle mücadelede kapsamında mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan sorunlara köklü ve gerçekçi bir çözüm için toplumun tüm kesiminin katılımı gereklidir ve yasalara göre de zorunludur. Bu konuda her birimizin sorumluluğu bulunmaktadır" diye konuştu. - TRABZON