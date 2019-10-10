Kars'ın Sarıkamış ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğünce, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda seminer verildi.

Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda düzenlen seminerde, Dr. Mustafa Akkuş, konuyla ilgili sunum yaptı.

Akkuş, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik olarak alt gruplara ayrılan şiddet olgusunun dünyadaki başlıca muhataplarından birinin kadınlar olduğunu söyledi.

Kadına şiddetin dünyanın en yaygın ama en çok gizlenen insan hakları sorunu olduğunu ifade eden Akkuş, şöyle konuştu:

"Her 3 kadından biri fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Bu şiddete maruz kalan kadınların fiziksel, ruhsal, cinsel hasarlarla sonuçlanıyor. Kadınların öz saygılarını yitirmesine sebep olan bir sağlık problemi ortaya çıkıyor. Şiddetle yaşayan kadınların çoğu bunu kabul etmemekte, kendi suçu olarak görmekte, paylaşamamakta, düzeleceği konusunda kendisini avutmakta ve daha da önemlisi kendisini çaresiz bulmaktadır. Korkutmak, küfretmek, nasıl giyinip nasıl davranacağı konusunda baskı yapmak, tartaklamak, bedene herhangi bir şekilde zarar vermek gibi olgularla karşılaşıldığında bunun kabul edilemez olduğu bilinmelidir."

Seminere, İlçe Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım, kurum müdürleri, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler, imamlar ile vatandaşlar katıldı.