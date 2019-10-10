Son Dakika Haberleri: 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri
Son Dakika Güncel 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri

'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri

33 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğünce, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda seminer verildi.

'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğünce, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda seminer verildi.

Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda düzenlen seminerde, Dr. Mustafa Akkuş, konuyla ilgili sunum yaptı.

Akkuş, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik olarak alt gruplara ayrılan şiddet olgusunun dünyadaki başlıca muhataplarından birinin kadınlar olduğunu söyledi.

Kadına şiddetin dünyanın en yaygın ama en çok gizlenen insan hakları sorunu olduğunu ifade eden Akkuş, şöyle konuştu:

"Her 3 kadından biri fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Bu şiddete maruz kalan kadınların fiziksel, ruhsal, cinsel hasarlarla sonuçlanıyor. Kadınların öz saygılarını yitirmesine sebep olan bir sağlık problemi ortaya çıkıyor. Şiddetle yaşayan kadınların çoğu bunu kabul etmemekte, kendi suçu olarak görmekte, paylaşamamakta, düzeleceği konusunda kendisini avutmakta ve daha da önemlisi kendisini çaresiz bulmaktadır. Korkutmak, küfretmek, nasıl giyinip nasıl davranacağı konusunda baskı yapmak, tartaklamak, bedene herhangi bir şekilde zarar vermek gibi olgularla karşılaşıldığında bunun kabul edilemez olduğu bilinmelidir."

Seminere, İlçe Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım, kurum müdürleri, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler, imamlar ile vatandaşlar katıldı.

Sarıkamış, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Gel savaşma, sevişelim" diyen rapçi Ezhel, Twitter'da gündem oldu
Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı Erdoğan, Suriye'deki tutuklu DEAŞ'lılar için güvence verdi: Gereken neyse onu yapacağız Trabzonspor Kulübü, Barış Pınarı Harekatı'na destek için profil fotoğrafına Türk Bayrağı koydu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 14:58:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]