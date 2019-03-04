Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" Toplantısı

Nevşehir Valiliği
İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu bilgilendirme ve eğitim toplantısı düzenlendi. Avanos Belediyesi
Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, avukat Sema Yurtbilir Yavuz, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddet ve 6284 Sayılı Kanun" hakkında bilgilendirmede bulundu.
Yavuz, slayt destekli sunumunda, kadına yönelik şiddetle mücadele ana başlığında stratejik öncelik olarak kentte yaşayan tüm bireylerin şiddet, erken evlilik, kadın ve çocukların insan hakları konusunda farkındalıklarının artırılması amacıyla seminer düzenlediklerini ifade etti.
Toplantıya, Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat Sinan
, Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç, Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce
ve ilçede görev yapan çok sayıda kamu çalışanı katıldı.