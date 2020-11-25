Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

Malatya'nın Kale ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kale Kaymakamlığı toplantı salonunda Kaymakam Vekili Abdulselam Bıçak başkanlığında düzenlenen toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan kurumların 2019-2020 yılı verileri ve mevcut duruma ilişkin analizler değerlendirildi.

Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda ilçedeki olay sayıları, başvuru sayıları, kanun kapsamında alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için ilçe bazında planlanması gereken tedbirler ele alındı.

Toplantının ardında Kaymakam Abdulselam Bıçak başkanlığındaki heyet, İlçe Emniyet Amirliği bünyesinde "Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimleri" olarak görev yapan Büro Amirliğini ve İlçe jandarma Komutanlığı bünyesindeki "Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele Kısım Amirliğini" ziyaret ederek bilgi aldı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Murat Koca, İlçe Müftüsü Muhammed Naci Efe, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Safa Burak Kıyat, İlçe Yazı İşleri Müdürü Cuma Ali Topal ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Rıza Şeker katıldı.