Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı ve İl Eylem Planı Kapsamında Toplantı Düzenlendi - Son Dakika

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı ve İl Eylem Planı kapsamında Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında ilçe koordinasyon ve değerlendirme toplantılarının ikincisi düzenlendi. Akyaka'da bulunan Muğla'ya Hizmet Vakfına ait iktisadi işletmesinde düzenlenen toplantıların sabah oturumunda Fethiye ve Seydikemer ilçelerine ait veriler değerlendirildi. Fethiye'de bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi çalışmaları, diğer paydaş kurumlarla uygulamada karşılaşılan sorunlar ile birlikte mağdur ve şiddet uygulayana ilişkin konular ele alındı. Toplantının öğlen oturumunda Bodrum ilçesine ait ilçe bazlı sayısal veriler değerlendirilirken mağdur ve şiddet uygulayana ilişkin profil belirleme, uygulamada karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm önerileri ve iyi uygulama örnekleri ele alındı. Toplantıda, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede noktasında, hem şiddet mağduruyla hem de şiddet uygulayana ilişkin tedbirlerin, etkin bir şekilde kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanması gerektiği vurgulandı. Vali Orhan Tavlı başkanlığında yapılan toplantıya Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Zeynep Mine Eryıldır, Fethiye Aile Hakimi Fatma Kardelen Adak, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Seydikemer İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Yüceur, Bodrum ilçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Özkan Yılmaz, Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rüştü Şen, Fethiye ilçe Müftüsü Kamil Aktay, Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı, Seydikemer İlçe Müftüsü Orhan Turan, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferah San, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Bodrum İlçe Sağlık Müdürü Özgür Arıkan, Fethiye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ruhsar Doyuk, Seydikemer İlçe Sağlık Müdürü Gürsel Topal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Kudret Gültaş, Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Tuğba Baki, Bodrum Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mesude Özcan, Bodrum Adli Destek Mağdur Hizmetleri Müdürü Oya Olungan, Muğla Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi personelleri katıldı.