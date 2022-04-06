Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı - Son Dakika
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Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

06.04.2022 13:40
Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen başkanlığında, kurum amirlerinin katılımlarıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı.

Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen başkanlığında, kurum amirlerinin katılımlarıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda kadına yönelik şiddetin önlemesine dair, şiddetle mücadele alanında sunulan hizmetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi amacıyla kurumların sorumlulukları, ailenin korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesine dair konular görüşüldü.

Kadınların eğitiminin önemine vurgu yapan Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlerin hassasiyetle sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Samsun'da yaşayan Bafralılar dernekleşti Samsun'da yaşayan Bafralılar dernekleşti Tespih yapmak istediği mermi patlayınca yaralandı Tespih yapmak istediği mermi patlayınca yaralandı

Cevdet Ertürkmen, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı - Son Dakika


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