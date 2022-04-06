Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı - Son Dakika

Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen başkanlığında, kurum amirlerinin katılımlarıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda kadına yönelik şiddetin önlemesine dair, şiddetle mücadele alanında sunulan hizmetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi amacıyla kurumların sorumlulukları, ailenin korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesine dair konular görüşüldü.

Kadınların eğitiminin önemine vurgu yapan Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlerin hassasiyetle sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi. - SAMSUN