Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü - Son Dakika

Karabük'te, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı Vali Yardımcısı Muhittin Gürel başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan kurumların 2019-2020 yılı verileri ve mevcut duruma ilişkin analizler değerlendirildi.

Ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesi konusunda il genelinde meydana gelen olay sayıları, başvuru sayıları, kanun kapsamında alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için planlanması gereken tedbirlerin ele alındığı toplantıda, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulama olan KADES uygulaması hakkında bilgi verildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, kurum müdürleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığında aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan personel katıldı.

Toplantının ardından Vali Yardımcısı Muhittin Gürel başkanlığındaki heyet, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği" ile İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan "Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele Kısım Amirliğini" ziyaret ederek bilgi aldı.