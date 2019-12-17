Kadına yönelik şiddetle mücadelede işbirliği artıyor - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde yürütülen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin uygulanması kapsamında İzmir'de bilgilendirme toplantısı yapıldı. Vali Erol Ayyıldız, "İlimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızla birlikte kadına şiddete hayır diyor, şiddetin önüne geçilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtiyoruz" dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu 25 Kasım'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' hazırlandı. 2020- 2021 yıllarını kapsayan 75 maddelik, 'Kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumsal iş birliği ve eşgüdümün artırılmasına dair protokol' için İzmir Valiliği'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop katıldı. 20 Aralık'ta da, ilçelerde kaymakamların başkanlığında ve ilgili kurum amirlerinin katılımlarıyla aynı toplantıların yapılacağı bildirildi. Toplantının basına açık bölümünde konuşan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, "Kadına yönelik şiddetle mücadele doğrultusunda ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızla birlikte İzmir Valiliği ve paydaşlarımızla tek yürek halinde kadına şiddete hayır diyor, şiddetin önüne geçilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtmek istiyoruz" dedi.