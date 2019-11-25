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"Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü"

6 saat önce

AK Parti Diyarbakır Kadın Kollarınca organize edilen etkinlikte bir araya gelen kadınlar, şiddete karşı açıklama yaptı.

AK Parti Diyarbakır Kadın Kollarınca organize edilen etkinlikte bir araya gelen kadınlar, şiddete karşı açıklama yaptı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, AK Parti İl Başkanlığı önündeki programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eşi Emine Erdoğan'ın kadınların toplumsal ve siyasal hayatta var olmaları için gösterdikleri hassasiyete dikkati çekti.

AK Parti iktidarları döneminde yıllardır sürdürülen kapsamlı mücadelelerle kadına ve insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edildiğine vurgu yapan Kaya, şöyle konuştu:

"Bugün gerçekten bir dayanışma günü ise, başta HDP Diyarbakır İl başkanlığı önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken analarımızın haykırışlarına kulak verilmelidir. Her türlü terör örgütü lanetlenerek, annelerimizin taleplerinin karşılanması için dürüstçe somut adımların atılmalıdır. Gerçekten dayanışma günü ise, sokakta yürüyen tüm kadınların kılık ve kıyafetine bakılmaksızın, yaşam tercihini veya inancını öne çıkarmadan, tüm siyasi partiler tutarlı ve ortak tavır içinde olmalıdır."

Açıklamaya, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak da destek verdi.

Diyarbakır, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:00 Kaynak: AA
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