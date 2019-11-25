Son Dakika Haberleri: "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü"
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"Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü"

6 saat önce

Şırnak AK Parti İl Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş yaptı.

Şırnak AK Parti İl Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş yaptı.

Parti binası önünde toplanan kadınlar, ellerinde "Haddini aşan öfkeye yenik düşme", "Sesimizi sen de duy", "Şiddetsiz bir iletişim mümkün" ve "Sevgi şifadır" dövizleri taşıyarak Sanat sokağına kadar yürüdü.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Cemile Oslu, yaşanan acıların dünyanın her yerinde son bulması için kadın ve erkeklerin birlikte dayanışma halinde olmasını istedi.

Oslu, şöyle konuştu:

"Dünyadaki hiçbir kazanım, güç veya makam bir kadının yaşam hakkından daha değerli olamaz. Bugün gerçekten bir dayanışma günü ise, başta HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken analarımızın haykırışlarına kulak verilmelidir. Her türlü terör örgütü lanetlenerek, annelerimizin taleplerinin karşılanması için dürüstçe somut adımlar atılmalıdır "

AK Parti, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:06 Kaynak: AA
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