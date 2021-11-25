Üye Girişi
Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü

25.11.2021 14:30
Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Eskişehir Temsilciliği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle basın açıklaması düzenledi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Eskişehir Temsilciliği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle basın açıklaması düzenledi.

KADEM Eskişehir Temsilcisi Hatice Kaya, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, önceki yıllarda dernek olarak "Sen varsan şiddete yer yok", "Şiddete göz yumma", "Şiddete hakkın yok", "Cins var cins var" gibi kampanyalar düzenleyerek kadına yönelik şiddet sorununa dikkati çektiklerini, bu yıl ise "Sevgi ile şiddet yan yana gelmez" sloganıyla kamuoyuna seslendiklerini söyledi.

Kaya, KADEM'in bu yıl verdiği mesajın amacının, özellikle son yıllarda aşk, sevgili, eş gibi kelimeleri sık sık cinayet, şiddet, ölüm gibi kelimelerle bir araya getiren hastalıklı yaklaşımların önüne geçebilmek olduğunu ifade ederek, medyaya yansıyan acı olayların, özellikle şiddet mağdurlarının acıya katlanmak için çeşitli bahanelere sığındıklarını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Sevginin, şiddet, cinayet, istismar ile yan yana gelemeyecek bir kavram olduğunu anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"KADEM'in, şiddet türlerinin yer aldığı ilişkilere odaklanan kampanyası da bu gerçekten yola çıkılarak hazırlandı. 'Şiddetin bahanesi olmaz' sloganlı kampanyada, karşılıklı sevgi ile çıkılan yolda özellikle kadınların, şiddet türlerini ve 'geliyorum' diyen şiddetin öncüllerini fark etmeleri amaçlanıyor. Bazı tutum ve davranışların, yaklaşan bir şiddetin habercisi olabileceğine ilişkin farkındalık oluşturulmak isteniyor. 'Sevgi ile şiddet yan yana gelmez, kendini kandırma' mesajıyla, şiddeti besleyen, sürekliliğini sağlayan davranışlar konusunda kadın, erkek herkeste bir farkındalık oluşturulması hedefleniyor."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım 14:12 Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini 13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! 11:32 Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar 11:28 Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak 11:23 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak
Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! 10:20 Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor 10:12 Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor

Son Dakika Haberleri
14:12 Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Al Nahyan arasındaki zirve Körfez'de geniş yankı uyandırdı
13:57 Metroda kadını bıçakla tehdit eden saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
13:44 Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı
13:41 Karıncalar neden öpüşür?
13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini
13:33 Galatasaray'ın eski teknik direktörü Skibbe'nin yeni adresi şaşırttı!
13:22 Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a BAE tepkisi: Hazır ola geçtin, ne oldu senin rabiana, ihvanına?
13:13 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
13:12 ABD medyası BAE Prensi'nin Türkiye ziyaretini yorumladı: Türkiye'ye nefes aldırabilir!
Starbucks'dan Türkiye'deki mağazalarını kapatacağı iddiasına yanıt: Kahve keyfinize devam edebilirsiniz Starbucks'dan Türkiye'deki mağazalarını kapatacağı iddiasına yanıt: Kahve keyfinize devam edebilirsiniz         
14:23
Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı         
13:44
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada         
11:32
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Video oyunlarında çığır açacak! Yüz taklit teknolojisi ile yapılan yüz modellemeleri görenleri şaşırttı Video oyunlarında çığır açacak! Yüz taklit teknolojisi ile yapılan yüz modellemeleri görenleri şaşırttı         
09:30
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!         
07:58
Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı         
07:52
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen         
07:26
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 14:33:39. #1.13#
SON DAKİKA: Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement