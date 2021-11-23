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Kadına şiddete farkındalık için 'Bir Dakika!' kısa film yarışması - Son Dakika

Kadına şiddete farkındalık için 'Bir Dakika!' kısa film yarışması

23.11.2021 10:34
Kadına şiddete farkındalık için 'Bir Dakika!' kısa film yarışması

İLETİŞİM Başkanlığı tarafından '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında 'Bir Dakika!' adlı kısa film yarışması düzenlenecek.

İLETİŞİM Başkanlığı tarafından '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında 'Bir Dakika!' adlı kısa film yarışması düzenlenecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yarışmamız şiddet görme korkusu yaşayan kadınlara ayrılacak olan 1 dakikanın ne denli önemli olduğunu vurgulamayı amaçlıyor" dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kadına yönelik şiddet vakalarına karşı geniş çaplı farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilecek kısa film yarışmasına başvurular, 25 Kasım 2021-25 Ocak 2022'de yapılabilecek. 'Bir Dakika!' adlı kısa film yarışması, para ödülünün yanı sıra ilk 5'e girecek film sahiplerinin sesini milyonlara ulaştırma imkanı sunacak. Son başvuru tarihi 25 Ocak 2022 olan yarışmanın detaylı bilgilerine 'www.birdakika.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek.

'ORTAK FARKINDALIĞI YANSITMAYI AMAÇLIYORUZ'İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yarışmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kadına yönelik şiddetle mücadeleye çok önem verdiklerini belirtti. İletişim Başkanlığı'nın, geçen aylarda şiddet gören kadınları şiddeti saklamamaları, toplumun genelini ise şiddeti görmezden gelmemeleri için cesaretlendiren, kadınlara ve erkeklere ayrı ayrı seslenen 6 filmlik bir iletişim kampanyası başlattığını hatırlatan Altun, "Bu filmler, sosyoekonomik ve sosyokültürel koşullara bakılmaksızın her kesimden kadının şiddete maruz kalabildiğini gösteriyor ve değişimin toplumsal farkındalıkla sağlanabileceğini vurguluyordu. Kampanyamızın ikinci adımı olarak, 'Bir Dakika!' adlı, ödüllü kısa film yarışması düzenliyoruz. Bununla kadına yönelik şiddette ortak farkındalığı ekranlara yansıtmayı, sesini duyurmak isteyen herkesi bu mücadeleye dahil etmeyi amaçlıyoruz" dedi.'AKTİF ŞEKİLDE MÜCADELE EDİYORUZ'İletişim Başkanı Altun, dünyadaki tüm toplumlarda olduğu gibi Türkiye'de de kadına şiddetle aktif biçimde mücadele edildiğinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Kadına yönelik şiddetle var gücümüzle mücadele ediyoruz. Seslerini duyurmaktan korkan mağdur kadınların sesi olabilecek her türlü kampanya bizim için çok değerli. Şiddetin her türüne kalıcı bir son vermek, birlikte hareket edip ortak tepki oluşturabilmekle mümkün. Devletin tüm kurumlarıyla kadına şiddete karşı kararlı adımlar atmasının yanı sıra, toplumun tamamının bu mücadeleye destek olması etkili sonuçlar verecektir. 'Bir Dakika!' adlı kısa film yarışmamız da toplumsal bilincin yaygınlaşması ve çok daha geniş kitleleri sürecin içerisine dahil edilmesi açısından önemli bir rol üstleniyor."'1 DAKİKA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİREBİLİR'

Yarışmaya maksimum 1 dakikalık kısa filmlerle katılmanın mümkün olduğuna işaret eden Altun, "Yarışmamız şiddete karşı 'Bir Dakika!' ünlemini öne çıkarıyor ve bu yönüyle toplumsal tepkiyi sembolize ediyor. Diğer taraftan, şiddet görme korkusu yaşayan kadınlara ayrılacak olan 1 dakikanın ne denli önemli olduğunu vurgulamayı amaçlıyor. Süre olarak kısa, etki olarak uzun sürecek bir dakikalık filmlerle yarışmacılarımızdan mağdur kadınların hayatında bir çok şeyi değiştirebileceğini göstermelerini bekliyoruz" dedi.


Kadına şiddete farkındalık için 'Bir Dakika!' kısa film yarışması

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadına şiddete farkındalık için 'Bir Dakika!' kısa film yarışması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadına şiddete farkındalık için 'Bir Dakika!' kısa film yarışması - Son Dakika
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