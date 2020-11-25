Kadına yönelik şiddette mücadele için toplandılar - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde, değerlendirme toplantısı yapıldı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz beraberinde yüksek nitelikli uzmanlar ile birlikte Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde, toplumsal farkındalığın arttırılması, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi, faaliyetlerin ön plana çıkarılmasına yönelik izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı. - ZONGULDAK