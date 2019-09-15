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Kadınbudu karpuzu ilgi çekiyor

9 dakika önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 70 yıldır genetiğiyle oynanmadan yetiştirilen kadınbudu karpuzu ilgi çekiyor.

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde 70 yıldır genetiğiyle oynanmadan yetiştirilen kadınbudu karpuzu ilgi çekiyor.
Kumluca'ya bağlı Karacaören Mahallesi'nde oturan Nejdet Ovalı, yıllardır kadınbudu karpuzu yetiştiriyor. Dedesinin başladığı ve kendisiyle birlikte yaklaşık 70 yıldır ailesinin yetiştirdiği kadınbudu karpuzunun genetiğinin bugüne kadar değiştirilmediğini söyleyen Nejdet Ovalı, Ben bu karpuzu tarlamda yetiştiriyorum. Bu tohum 70 yıllık dedemden kalmadır. Hiçbir şekilde genetiğiyle oynanmamış, yerli bir tohumdur. Atadan kalma mükemmel bir lezzeti var dedi.
'MÜŞTERİ KABAK ZANNEDİYOR'
Kadınbudu karpuzunun tadına bakıp da almayan olmadığını aktaran Nejdet Ovalı, Bu karpuz sadece Kumluca'da yetişiyor. 55 yaşındayım, bu karpuzla büyüdüm. Müşteri gördüğü zaman kabak zannediyor. Kesip de ikram edince almayan yok. Tattıktan sonra mümkün değil almaması diye konuştu.
'ÇOK AZ BULUNAN BİR KARPUZDUR'
Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe de 1940'lı yıllardan bugüne gelen 'kadınbudu' dediğimiz karpuzun hiçbir geniyle oynanmamış, kimyasıyla oynanmamıştır. Dışarıdan bakıldığında kabak gibi ama içi kıpkırmızıdır. Çok az bulunan bir karpuzdur dedi.


Karacaören, Antalya, Kumluca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:02 Kaynak: DHA
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