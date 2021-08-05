Kadıncık Ana Evi'nin Açılışı Yapıldı - Son Dakika

Kadıncık Ana Evi'nin Açılışı Yapıldı

Kadıncık Ana Evi\'nin Açılışı Yapıldı
Son Güncelleme: 09.08.2021 14:03

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında geldiği Hacıbektaş'ta restorasyonu tamamlanan Kadıncık Ana Evi'nin açılışını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında geldiği Hacıbektaş'ta restorasyonu tamamlanan Kadıncık Ana Evi'nin açılışını yaptı. Kadıncık Ana Evi'nin açılışına Bakan Ersoy'un yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, anma etkinliği için ilimize gelen davetliler ve protokol üyeleri katıldı. Kadıncık Ana Evi'nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,

"Kadıncık Ana Evi'nin mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait. Geçen yıl almış olduğumuz kararla restorasyonuna başladık ve hızlı şekilde tamamladık, bugün ise hizmete alıyoruz. Yaklaşık 713 bin liralık harcamayla ziyarete hazır hale geldi. Alevi Bektaşilik öğretisinde Hacı Bektaş Veli'nin güvercin şeklinde Hacıbektaş'a gelmesi sürecinde onu hisseden ilk kişinin Kadıncık Ana olduğu varsayılır. Kendisine evinde ekmek içinde yağ ikram etmiş. Hacı Bektaş Veli'nin de 'Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin. ' diye dua ettiği rivayet edilmekte. Kadıncık Ana, toplumda kadın iş gücü ve kadın birliğini temsil eden önemli bir figür olarak kabul edilmekte. Kendisinin mezarının bilinmemesi ve bu evde yaşadığının kabul edilmesi nedeniyle Kadıncık Ana Evi yoğun ziyaretçi almaktadır. Bu açıdan da restore edilip ziyarete daha uygun hale getirilmesi önemliydi. İşletme ve yönetimi Müzeler Genel Müdürlüğünce takip edilecek. Hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. Konuşmanın ardından Kadıncık Ana Evi'nin açılış kurdelesi Bakan Ersoy ve diğer protokol üyelerince kesildi. Daha sonra katılımcılar, restorasyonu yapılan ev ve bahçesini gezdi.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Kadıncık Ana Evi'nin Açılışı Yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıncık Ana Evi'nin Açılışı Yapıldı - Son Dakika
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