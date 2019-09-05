"Kadında Sanat" projesi dezavantajlı gruplara istihdam alanı sunuyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, proje destek programları kapsamında dezavantajlı grupların yer aldığı kursiyerlere kendi el becerileri ile yeni istihdam alanı sunuyor.



Toplum yararına çalışan derneklerin paydaş olduğu ve usta öğreticiler tarafından eğitim verilen kursiyerler, 240 saat işlenecek eğitim sonrası kendi el emeği ürünlerini üretecekler. Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi ve Yaşamboyu Kariyer Derneğinin paydaş olduğu, Selçuklu Belediyesi proje destek programları kapsamında desteklenen "Kadında Sanat" isimli proje hayata geçti. Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanlığında, proje doğrultusunda açılan takı tasarım kursu özellikle dezavantajlı bayanlara iş imkanı sağlıyor. İki usta öğreticinin ders verdiği kurslarda 240 saat verilecek eğitim sonrası 30 kursiyer kendi el becerileri ile yediden yetmişe her bireyin kullanabileceği takıları üreterek ev ekonomisine katkıda bulunacaklar.



Selçuklu'nun yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla Proje Destek programlarını 4 yıl boyunca hayata geçirdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2019 yılında toplam 43 projenin uygulanmasıyla spordan kültüre, sanattan ekonomiye her alanda bütün hemşehrilerin istifade ettikleri önemli etkinliklerin yerine getirildiğini söyledi. Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi ve Yaşam boyu Kariyer Derneğinin paydaş olduğu "Kadında Sanat" isimli projeye katılan kursiyerleri tebrik eden Başkan Pekyatırmacı, usta öğreticiler tarafından 240 saat verilecek eğitim sonrası kursiyerlerin kendi özgün ürünlerini üretebileceklerini ifade etti. Başkan Pekyatırmacı, projenin amacına ulaştığını, kursiyerlerin ev ekonomisine katkıda bulunabilecekleri imkanları sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Kendilerine verilen eğitim sayesinde el emeği göz nuru takıların hazırlanması konusunda usta öğreticilerden önemli bilgi ve deneyimler öğrendiklerini ifade eden kursiyerler Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür ettiler. 240 saat verilecek eğitimlerin ardından kendi ürünlerini sergileyebilecekleri için çok mutlu olduklarını ifade eden kursiyerler, proje doğrultusunda çok fazla ürün çeşidi öğrendiklerini, ürünlerin teşhir edilmesi ve satılması ile ev ekonomisine katkıda bulunacaklarını aktardı.



Projeye katılan kursiyerleri ziyaret eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı, Yaşamboyu Kariyer Derneği Başkanı Abdurrahman Dinç de eşlik etti. - KONYA