"Kadından fırın ustası olur mu?" diyenlere inat pide ustası oldu - Son Dakika

"Kadından fırın ustası olur mu?" diyenlere inat pide ustası oldu

27.04.2021 10:37

Giresun'un Görele ilçesinde usta bulamayınca önlüğünü giyip pide fırınının başına geçen 40 yaşındaki Hatice Panik "Kadından fırın ustası olur mu ?" diyenlere inat, işine dört elle sarıldı.

Giresun'un Görele ilçesinde usta bulamayınca önlüğünü giyip pide fırınının başına geçen 40 yaşındaki Hatice Panik "Kadından fırın ustası olur mu ?" diyenlere inat, işine dört elle sarıldı. Yaptığı pide ve simitler rağbet gören Panik, müşterilerden gelen talepten memnun olduğunu söyledi.

İlçenin Yeşiltepe Mahallesinde pide ve simit fırını açan Mustafa Panik, iş yerinde uzun süreli çalışan çırak bulamayınca yardımına eşi Hatice Panik koştu. Kısa sürede işi öğrenen Hatice Panik, eşine hem çırak hem usta oldu.

Fırıncılığa eşine yardım için başladığını anlatan Hatice Panik, "Eşim bir simit fırınında usta olarak çalışıyordu. Ben de ev hanımıydım ancak eşimin çalıştığı iş yerinde çıraklar uzun süre çalışmıyordu bütün işler eşime kalıyordu. Bir gün eşim kendisine yardım için beni de götürdü ve zaman zaman da yardıma gitmeye devam ettim. Yavaş yavaşta işi öğrenince eşimin yanında çırak oldum. Aradan birkaç ay geçmeden de simit ve pideleri yapmaya başladım. Sonra işyeri sahibi yaşlandığı için fırını devretmek istedi ve eşimde devraldı. Şimdi karı-koca kendi simit ve pide salonumuzda çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Çalışmak, kadın olarak kolay, anne olarak zor"

Bir anne olarak çalışmanın zorluklarını da anlatan Panik, "Henüz 2 aylık bir bebeğim var. Hem ona bakıyorum, hem ev işlerini yapıyorum hem de fırına gelip çalışıyorum. Çocuğumu da fırına getiriyorum ben çalışırken o da en azından gözümün önünde oluyor. Bir kadın olarak değil, ama anne olarak çalışmak elbette çok zor. Buna rağmen çalışmaktan bu mesleği yapmaktan mutlu oluyorum. Gelen müşteriler beni görünce elbette şaşırıyorlar ama takdir de ediyorlar. Yaklaşık 15 yıldır yaptığım mesleğe iyice alıştım iyi ki bu fırıncılığı öğrenmişim. Müşterilerim de memnun ben de memnunum" diye konuştu.

"Hem hayat, hem iş arkadaşıyız"

Eşini hem hayat arkadaşı hem de iş arkadaşı olduğu için çok şanslı olduğunu ifade eden Mustafa Panik ise "Çalıştığım işyerinde usta olarak yalnız kalınca eşimi yardım için götürmüştüm. Baktım ki eli yatkın başka çırak aramadık. Birkaç ay gibi süre içerisinde de hemen hemen her işi yapabilecek hale geldi. Allah nasip etti kendi simit ve pide fırınımızın sahibi olduk. Bugün hem hayat hem de iş arkadaşı olarak çalışıyoruz. Ben hiç olmadığım zamanlarda da eşim hamur yoğurmasından fırınlamasına kadar her işi yapan bir usta durumundadır. Bundan müşterilerimiz de çok memnun çünkü biliyorlar ki kadın bulunduğu iş yeri hem hijyeniktir, hem de kadın eli lezzeti bulunmaktadır. Tabi ki ben de eşimin fırında bana yardımcı olduğu gibi ben de evde eşimin ev işlerine yardımcı oluyorum. Evde ve işte hayatımızı müşterek bir şekilde sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. - GİRESUN

Kadından fırın ustası olur mu? diyenlere inat pide ustası oldu
Kadından fırın ustası olur mu? diyenlere inat pide ustası oldu
Kadından fırın ustası olur mu? diyenlere inat pide ustası oldu
Kadından fırın ustası olur mu? diyenlere inat pide ustası oldu
Kadından fırın ustası olur mu? diyenlere inat pide ustası oldu
Kadından fırın ustası olur mu? diyenlere inat pide ustası oldu

Giresun, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'Kadından fırın ustası olur mu?' diyenlere inat pide ustası oldu - Son Dakika


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