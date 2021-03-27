Kadınhanı İtfaiye Merkezi açıldı, Ladik Düğün Salonu inşaatı başladı - Son Dakika

Kadınhanı İtfaiye Merkezi açıldı, Ladik Düğün Salonu inşaatı başladı

27.03.2021 11:49
Kadınhanı İtfaiye Merkezi açıldı, Ladik Düğün Salonu inşaatı başladı, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kadınhanı İtfaiye Merkezi'nin açılışını yaparak seçim dönemi söz verdikleri Ladik Düğün Salonu inşaatında incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kadınhanı İtfaiye Merkezi'nin açılışını yaparak seçim dönemi söz verdikleri Ladik Düğün Salonu inşaatında incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kadınhanı ve Sarayönü ilçelerinde tamamlanan yatırımların açılışını yapıp devam eden yatırımları inceledi. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kazım Küçükçöğen ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ziya Kıymet ile birlikte Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Badem'i ziyaret eden Başkan Uğur İbrahim Altay, ilçeye 2021 yılında kazandırılacak yatırımların istişaresini gerçekleştirdi. Mehmet Badem, ilçeye yapılan yatırımlar sebebiyle Başkan Altay'a teşekkür etti.

"AK Parti davasının neferi olmak bizim için en büyük onur"

Uğur İbrahim Altay, daha sonra AK Parti İlçe Başkanı İrfan Karaca ve partililerle bir araya geldi. Yeni Büyükşehir Yasası çıktığından beri bütün ilçelere olduğu gibi Kadınhanı'na da çok önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Altay, "Belediye başkanımıza ve ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Koordinasyon içerisinde süreci yürütüyoruz. Yeni görev alan arkadaşlara da başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde davamızı insanlara iyi anlatmamız lazım. Biz şuna inanıyoruz; bu görevleri emanet usulü ile yapıyoruz. Bize verilen emaneti adaletle en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. AK Parti davasının neferi olmak bizim için en büyük onur" dedi.

"İtfaiye teşkilatımız Türkiye'nin en önemli teşkilatlarından"

Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadınhanı'na kazandırılan yeni itfaiye binasının açılışını da yaptı. İtfaiye teşkilatının hem binaları, hem ekipmanı, hem de insan kaynağı ile Türkiye'nin en önemli teşkilatlarından birisi olduğunu belirten Altay, "Genç arkadaşlarımızla teşkilatımızı güçlendirdik. Umuyorum ki hiç ihtiyaç olmaz ama olursa da 42 bin kilometrekarelik Konya'nın bu büyük coğrafyasında itfaiyecilerimiz 7 gün 24 saat göreve hazırlar. Görevlerini en iyi şekilde yapmak için teknik donanıma, bilgiye, araca, binaya sahipler. Başarılarının daim olmasını diliyorum. İtfaiye binamız hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Başkan Altay son olarak ilçede bulunan Raziye Sultan Hanı'nda incelemelerde bulundu. Kadınhanı'ndan sonra beraberindeki heyetle ziyaretlerine Sarayönü'nde devam eden Altay, burada önce Büyükşehir Belediyesi'nin Ladik Mahallesi'nde yapımını başlattığı düğün salonu inşaatında incelemelerde bulundu. Ladik'te seçim döneminde verdikleri düğün salonu inşaatının başladığını dile getiren Altay, "3 bin 90 metrekarelik alanda inşa edeceğimiz bina ile düğünlerin yapılabileceği güzel, konforlu bir alan oluşacak. İnşallah hızlı bir şekilde bitirip bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete açmayı planlıyoruz. Ladikimize hayırlı olsun" diye konuştu. - KONYA

Kadınhanı İtfaiye Merkezi açıldı, Ladik Düğün Salonu inşaatı başladı
Kadınhanı İtfaiye Merkezi açıldı, Ladik Düğün Salonu inşaatı başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadınhanı İtfaiye Merkezi açıldı, Ladik Düğün Salonu inşaatı başladı - Son Dakika


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