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Kadını ağzını kapatarak kaçırmaya çalıştı, kamera görüntülerinden yakalandı (2) - Son Dakika

Kadını ağzını kapatarak kaçırmaya çalıştı, kamera görüntülerinden yakalandı (2)

15.02.2022 14:33

BİR KİLOMETRE TAKİP ETMİŞEskişehir'de Ş.T. adlı kadını gece evine girerken ağzını kapatarak kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Turgut Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BİR KİLOMETRE TAKİP ETMİŞ

Eskişehir'de Ş.T. adlı kadını gece evine girerken ağzını kapatarak kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Turgut Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Elleri önde, kelepçeli adliyeye getirilen Turgut Ö., tanınmamak için yüzünü kapüşon ile kapattı, gazetecilerin sorularını da cevapsız bıraktı. Savcılık sorgusuna alınan Turgut Ö.'nün suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Bu arada Turgut Ö.'nün gece yarısından sonra eğlence mekanından çıkan Ş.T.'yi evine kadar, 1 kilometre takip ettiği ortaya çıktı. Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-


Kadını ağzını kapatarak kaçırmaya çalıştı, kamera görüntülerinden yakalandı (2)
Kadını ağzını kapatarak kaçırmaya çalıştı, kamera görüntülerinden yakalandı (2)
Kadını ağzını kapatarak kaçırmaya çalıştı, kamera görüntülerinden yakalandı (2)
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Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadını ağzını kapatarak kaçırmaya çalıştı, kamera görüntülerinden yakalandı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadını ağzını kapatarak kaçırmaya çalıştı, kamera görüntülerinden yakalandı (2) - Son Dakika
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