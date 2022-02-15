Kadını ağzını kapatarak kaçırmaya çalıştı, kamera görüntülerinden yakalandı (2) - Son Dakika

BİR KİLOMETRE TAKİP ETMİŞ

Eskişehir'de Ş.T. adlı kadını gece evine girerken ağzını kapatarak kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Turgut Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Elleri önde, kelepçeli adliyeye getirilen Turgut Ö., tanınmamak için yüzünü kapüşon ile kapattı, gazetecilerin sorularını da cevapsız bıraktı. Savcılık sorgusuna alınan Turgut Ö.'nün suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Bu arada Turgut Ö.'nün gece yarısından sonra eğlence mekanından çıkan Ş.T.'yi evine kadar, 1 kilometre takip ettiği ortaya çıktı. Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-