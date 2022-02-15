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KADINI AĞZINI KAPATARAK KAÇIRMAYA ÇALIŞTI, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI - Son Dakika

KADINI AĞZINI KAPATARAK KAÇIRMAYA ÇALIŞTI, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI

15.02.2022 18:13

Eskişehir'de, Ş.T. adlı kadını gece evine girerken ağzını kapatatrak kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Turgut Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de, Ş.T. adlı kadını gece evine girerken ağzını kapatatrak kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Turgut Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Elleri önden kelepçeli olarak adliyeye götürülen şüpheli Turgut Ö., tanınmamak için yüzünü kapüşonuyla kapatırken, gazetecilerin sorularını da yanıtsız bıraktı. Savcılık sorgusuna alınan ve suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Turgut Ö.'nün, gece yarısından sonra eğlence mekanından çıkan Ş.T.'yi evine kadar yaklaşık 1 kilometre takip ettiği ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

KADINI AĞZINI KAPATARAK KAÇIRMAYA ÇALIŞTI, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI
KADINI AĞZINI KAPATARAK KAÇIRMAYA ÇALIŞTI, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI
KADINI AĞZINI KAPATARAK KAÇIRMAYA ÇALIŞTI, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI

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Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADINI AĞZINI KAPATARAK KAÇIRMAYA ÇALIŞTI, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADINI AĞZINI KAPATARAK KAÇIRMAYA ÇALIŞTI, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI - Son Dakika
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