Kadını Anlamak, Kendini Anlamak!

Schanitta Şant Miksch sergiye ilişkin olarak; "Benim için sanat sessizliğin somut biçimi. Saldırgan çizgiler, göz kamaştırıcı renklerin hücumu ve sanatsal serbestlik duygusu. Mesele doğayı kopyalamak değil, duyguları ifade etmek. Mark Rothko gibi resimler "drama" ve resmin içindeki formlar da "oyuncu". Sanatsal yaratımlarım duygusal ifadenin aracı ve dolayısıyla sanatsal özgürlüğün kendisi." diyerek not düşüyor.

08 Mart'ta kapılarını özel bir davet ile açacak olan sergi, 31 Mart gününe kadar saat 10.00-17.00 arasında ziyaret edilebilir.