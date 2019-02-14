Son Dakika Haberleri: Kadını Anlamak, Kendini Anlamak!

Kadını Anlamak, Kendini Anlamak!

35 dakika önce

Avusturya'nın kuraldışı Gauguin'i Schanitta Şant Miksch ve Karadeniz'imizin mert yüreği, değerli ressam Adil Salih sanatseverlerle buluşacak.

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Schanitta Şant Miksch sergiye ilişkin olarak; "Benim için sanat sessizliğin somut biçimi. Saldırgan çizgiler, göz kamaştırıcı renklerin hücumu ve sanatsal serbestlik duygusu. Mesele doğayı kopyalamak değil, duyguları ifade etmek. Mark Rothko gibi resimler "drama" ve resmin içindeki formlar da "oyuncu". Sanatsal yaratımlarım duygusal ifadenin aracı ve dolayısıyla sanatsal özgürlüğün kendisi." diyerek not düşüyor.

08 Mart'ta kapılarını özel bir davet ile açacak olan sergi, 31 Mart gününe kadar saat 10.00-17.00 arasında ziyaret edilebilir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:30 Kaynak: Bültenler

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