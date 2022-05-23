Kadını asansörde taciz eden sanığa verilen ceza az bulundu

Denizli'de bir kadına asansörde tacizde bulunduğu suçlamasıyla yargılanan sanığa yerel mahkemenin "basit cinsel saldırı" suçundan verdiği 7 yıl 6 ay hapis cezası, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından "toplumsal önemi dikkate alınarak" 12 yıla yükseltildi.

Merkezefendi ilçesinde 2020 yılında minibüste gördüğü kadını evine kadar takip ederek asansörde taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan H.A.S (28), Denizli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce "basit cinsel saldırı" suçundan yargılandı.

Mahkeme, sanık hakkında 9 yıl hapis hükmünü, iyi halini gerekçe göstererek 7 yıl 6 aya indirdi.

Taraf avukatlarının temyiz başvurusunu inceleyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği hapis cezası miktarını az bularak kararı bozdu.

İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin takdir ettiği indirimin kaldırılmasına ve eylemin bıçakla işlendiği kanaatine varılması nedeniyle artırılarak sanığın 12 yıl hapsine karar verdi.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi kararında şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın suç kastının yoğunluğu, cezanın sosyal ve uyarma amacı, toplumsal önemi dikkate alınarak eylem karşıtlığı alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayini cihetine gidilmiş, sanığın eylemi bıçakla gerçekleştirdiği sonucuna varılmış, sanığın pişmanlık gösterecek davranış sergilememiş olması dikkate alınarak sanık lehine yerel mahkemenin verdiği indirim kararının kaldırılmasına karar verilmiştir."

Toplumsal öneme dikkat çekildi

Kadının avukatı Melike İlkgül Yurttürk, AA muhabirine, yerel mahkemenin kararının ardından kendilerinin cezayı az bularak, sanık avukatlarının ise çok bularak istinafa başvurduğuna dikkati çekti.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nin çok güzel bir cevap verdiğini ifade eden Yurttürk, şöyle konuştu:

"İndirimler iptal edildi ve ceza 12 yıla yükseltildi. Gerekçe olarak sanığa verilen cezanın sosyal ve uyarma amacıyla, bu suçun toplumsal önemi sebebiyle artırım yoluna gittiğini kararına yazdı. Bu da birçok yerde tacize, şiddete uğrayan, uğradığı tacizi kimseye söyleyemeyen kadınlara yol gösterdi. Burada artık verilecek cezaların caydırıcılığı yanında toplumsal öneminin de dikkate alınması gerektiği ve bundan sonra bu konuyla ilgili bakılacak davalarda mahkemelerin bu hususları gözetmesi gerektiği ortaya çıktı." dedi.

Öte yandan mahkemeye delil olarak sunulan güvenlik kamerası kayıtlarında, sanığın kadını minibüsten inerken ve apartmana girerken takip ettiği anlar yer alıyor.