Kadını asansörde taciz eden sanığa verilen ceza az bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kadını asansörde taciz eden sanığa verilen ceza az bulundu

23.05.2022 16:04
Kadını asansörde taciz eden sanığa verilen ceza az bulundu

Denizli'de bir kadına asansörde tacizde bulunduğu suçlamasıyla yargılanan sanığa yerel mahkemenin "basit cinsel saldırı" suçundan verdiği 7 yıl 6 ay hapis cezası, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından "toplumsal önemi dikkate alınarak" 12 yıla yükseltildi.

Denizli'de bir kadına asansörde tacizde bulunduğu suçlamasıyla yargılanan sanığa yerel mahkemenin "basit cinsel saldırı" suçundan verdiği 7 yıl 6 ay hapis cezası, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından "toplumsal önemi dikkate alınarak" 12 yıla yükseltildi.

Merkezefendi ilçesinde 2020 yılında minibüste gördüğü kadını evine kadar takip ederek asansörde taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan H.A.S (28), Denizli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce "basit cinsel saldırı" suçundan yargılandı.

Mahkeme, sanık hakkında 9 yıl hapis hükmünü, iyi halini gerekçe göstererek 7 yıl 6 aya indirdi.

Taraf avukatlarının temyiz başvurusunu inceleyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği hapis cezası miktarını az bularak kararı bozdu.

İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin takdir ettiği indirimin kaldırılmasına ve eylemin bıçakla işlendiği kanaatine varılması nedeniyle artırılarak sanığın 12 yıl hapsine karar verdi.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi kararında şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın suç kastının yoğunluğu, cezanın sosyal ve uyarma amacı, toplumsal önemi dikkate alınarak eylem karşıtlığı alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayini cihetine gidilmiş, sanığın eylemi bıçakla gerçekleştirdiği sonucuna varılmış, sanığın pişmanlık gösterecek davranış sergilememiş olması dikkate alınarak sanık lehine yerel mahkemenin verdiği indirim kararının kaldırılmasına karar verilmiştir."

Toplumsal öneme dikkat çekildi

Kadının avukatı Melike İlkgül Yurttürk, AA muhabirine, yerel mahkemenin kararının ardından kendilerinin cezayı az bularak, sanık avukatlarının ise çok bularak istinafa başvurduğuna dikkati çekti.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nin çok güzel bir cevap verdiğini ifade eden Yurttürk, şöyle konuştu:

"İndirimler iptal edildi ve ceza 12 yıla yükseltildi. Gerekçe olarak sanığa verilen cezanın sosyal ve uyarma amacıyla, bu suçun toplumsal önemi sebebiyle artırım yoluna gittiğini kararına yazdı. Bu da birçok yerde tacize, şiddete uğrayan, uğradığı tacizi kimseye söyleyemeyen kadınlara yol gösterdi. Burada artık verilecek cezaların caydırıcılığı yanında toplumsal öneminin de dikkate alınması gerektiği ve bundan sonra bu konuyla ilgili bakılacak davalarda mahkemelerin bu hususları gözetmesi gerektiği ortaya çıktı." dedi.

Öte yandan mahkemeye delil olarak sunulan güvenlik kamerası kayıtlarında, sanığın kadını minibüsten inerken ve apartmana girerken takip ettiği anlar yer alıyor.

YORUMLAR
500
Mahra'nın annesine yönelik sözleri tepki çeken Gülbin Tosun'dan istifa taleplerine yanıt: Hafta sonu gümbür gümbür yayındayım Mahra'nın annesine yönelik sözleri tepki çeken Gülbin Tosun'dan istifa taleplerine yanıt: Hafta sonu gümbür gümbür yayındayım Konyaaltı Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Saygılı, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı Konyaaltı Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Saygılı, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA

Antalya, Denizli, Saldırı, Taciz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadını asansörde taciz eden sanığa verilen ceza az bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Yöneylem'den yeni anket! Muhalefet adayı ara açtı: Yüzde 52'ye karşı Erdoğan'ın oyu yüzde 34
15:59 Kuzey Kore lideri Kim'i Jong-un, üst düzey general Hyon Chol Hae'nin ölümü sonrası kahroldu: Mezara toprak atarken gözyaşlarına boğuldu
15:54 Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110 arttı
15:43 İran'da 10 katlı bina çöktü: 7 kişi öldü, 55 kişi yaralandı
15:33 Rize Günleri'nde uzaya çay gönderme etkinliği gerçekleştirilecek
15:32 Balotelli'nin attığı rabona golü dünya çapında ses getirdi! Klas golü paylaşmayan kalmadı
15:30 Eski MİT'çi Öneş, "Siyasi suikastler olabilir" sözleri sonrası başsavcılık tarafından ifadeye çağrıldı
15:29 DEVA lideri Ali Babacan SADAT için ne dedi? "SADAT'ın kuruluşu bir an önce başımıza bir iş gelmeden gidelim dediğimiz dönemler!"
15:16 Cannes Film Festivali sahnesinden Gezi tutuklusu, sinemacı Çiğdem Mater'e destek: Aklımız ve kalbimiz onunla!
15:03 Ölüm onu çorbacıda buldu! Şampiyon motorcu kendi çalışanı tarafından katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 16:13:19. #1.11#
SON DAKİKA: Kadını asansörde taciz eden sanığa verilen ceza az bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement