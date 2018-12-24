Kadını Bıçaklayan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis

Antalya
'nın Kemer
ilçesinde bir süre birlikte yaşadıktan sonra ayrıldığı kadını bıçaklayarak ağır yaraladığı iddia edilen sanık, 12 yıl 6 hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Kaner Kartal
ve taraf avukatları katıldı.
Son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu belirterek, "Üç çocuğum var, onlara bir kez bile tokat atmadım. Serpil hanıma iş verdim, AŞ verdim. Olay günü de yardımcı olmak için yanına gittim. Bana küfür edince dayanamadım. Öldürme kastım yoktu." dedi.
Mahkeme heyeti Kartal'a "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi. Heyet, iyi hal indirimi uygulanarak sanığın cezasını 12 yıl 6 aya indirildi.
Kemer ilçesindeki bir otelde aşçılık yapan Kaner Kartal (49), bir süre birlikte yaşadıktan sonra kendisinden ayrılan Serpil A'yı (41) 5 Ağustos'ta marketten çıktığı sırada 5 kez bıçaklayarak ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.