Son Dakika Haberleri: Kadını Bıçaklayan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis

Kadını Bıçaklayan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis

1 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir süre birlikte yaşadıktan sonra ayrıldığı kadını bıçaklayarak ağır yaraladığı iddia edilen sanık, 12 yıl 6 hapis cezasına çarptırıldı.

Kadını Bıçaklayan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis, System.String[]
Antalya'nın Kemer ilçesinde bir süre birlikte yaşadıktan sonra ayrıldığı kadını bıçaklayarak ağır yaraladığı iddia edilen sanık, 12 yıl 6 hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Kaner Kartal ve taraf avukatları katıldı.

Son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu belirterek, "Üç çocuğum var, onlara bir kez bile tokat atmadım. Serpil hanıma iş verdim, AŞ verdim. Olay günü de yardımcı olmak için yanına gittim. Bana küfür edince dayanamadım. Öldürme kastım yoktu." dedi.

Mahkeme heyeti Kartal'a "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi. Heyet, iyi hal indirimi uygulanarak sanığın cezasını 12 yıl 6 aya indirildi.

Kemer ilçesindeki bir otelde aşçılık yapan Kaner Kartal (49), bir süre birlikte yaşadıktan sonra kendisinden ayrılan Serpil A'yı (41) 5 Ağustos'ta marketten çıktığı sırada 5 kez bıçaklayarak ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:29 Kaynak: AA

Kartal, Kemer, Antalya, 3. Sayfa
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