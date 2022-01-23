KADINI DARBEDİP, UÇURUMA ATTILAR - Son Dakika

OSMANİYE'de darbedilip uçuruma atılan kadın, AFAD ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez ilçeye bağlı Zorkun Yaylası yolundaki seyir tepesinde meydana geldi. Çevredekiler, bir kadının darbedilip uçurumdan atıldığını görünce durumu, jandarma ekiplerine bildirdi. İsmi açıklanmayan yaralı kadın, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu noktadan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.