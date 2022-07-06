KADINI DARBETTİ; TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ - Son Dakika
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KADINI DARBETTİ; TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ

06.07.2022 09:57

PENDİK'te kendisini darbeden bir erkekten kaçan kadın, yoğun trafikte bir taksiye binerek kurtulmaya çalıştı.

PENDİK'te kendisini darbeden bir erkekten kaçan kadın, yoğun trafikte bir taksiye binerek kurtulmaya çalıştı. Arkasından taksiye binip kadını hırpalamaya devam eden saldırgana, çevredekiler müdahale etti. Tekme tokat dövülen saldırgan kaçarak uzaklaştı. Olayın görüntüleri trafikteki bir sürücünün araç kamerasıyla kaydedildi.

Pendik Kaynarca Mahallesi'nde dün saat 09.30 sıralarında, cadde üzerinde bir kadının darbedildiğini gören çevredekiler, saldırgana tekme ve yumruklarla tepki gösterdi. Kadın bu sırada trafikte bekleyen taksiye binerek kaçmaya çalıştı. Saldırgan da kadının arkasından yetişip aynı taksiye bindi. Taksi içinde de kadına saldıran kişiye bir kez daha müdahale edildi. Tekme ve yumruklarla dövülen kişi taksiden inerek uzaklaştı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kadına şiddet olayı trafikteki bir başka sürücünün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde kendisine darbeden kişiden kaçmaya çalışan kadının, taksiye bindiği görülüyor. Saldırganın arkasından taksiye gelerek kadına aracın içerisinde saldırmaya devam ediyor. Kamera kaydında çevredekilerin adama müdahale ederek, tekme tokat dövdüğü de görülüyor.

Olayı gören çevredeki esnaf "Alkollü biri eşini burada dövmeye başladı. Vatandaşlar duruma müdahale ederek adamı burada dövdüler. Kadın kaçmaya çalıştı ama eşi buna izin vermedi. Orada bir müdahale daha oldu vatandaşlar tarafından, kadını uzaklaştırdılar. O kişiyi de polise teslim ettiler" dedi.

Esnaf İsrafil Sezeri ise "Dün dükkanda çalışıyordum. Dışarıdan bir ses duydum. Baktım adam kadını dövüyor. Millette koşup müdahale edip ayrılmaya çalıştılar. Adam kadını arabaların arasına yatırmış orada dövüyor. Çevredekilerde kadına yardımcı oldular" diye konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADINI DARBETTİ; TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ - Son Dakika

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