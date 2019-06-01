Son Dakika Haberleri: Kadını döven genci, çevredekiler darbetti
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Kadını döven genci, çevredekiler darbetti

17 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hoşlandığı Buse E. ve annesi Zehra E.'ye saldıran Suriyeli Abdulhadi A. (25), mahalleli tarafından darbedildi.

Kadını döven genci, çevredekiler darbetti, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hoşlandığı Buse E. ve annesi Zehra E.'ye saldıran Suriyeli Abdulhadi A. (25), mahalleli tarafından darbedildi.
Olay, akşam saatlerinde  Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdulhadi A. (25), iddiaya göre hoşlandığı ancak karşılık alamadığı Buse E.'yi (19) takip etti. Buse E. annesinin iş yerine girince,  Abdulhadi A. da peşinden gitti. Abdulhadi A. iş yerinde Buse E.'nin annesi Zehra E. (38) ile konuşup durumu anlattı. Zehra E. ise kızının istemediğini söyleyerek gitmesini istedi. Bunun üzerine Abdulhadi A., Zehra E.'ye saldırdı. Durumu gören çevredekilerin müdahalesi ile Zehra E. ve Buse E. kurtarıldı. Bu sırada toplanan mahalleli  Abdulhadi A.'yi darbetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarılan Abdulhadi A., İnegöl Devlet Hasatanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
Anne Zehra E. ve kızı Buse E., saldırgan Abdulhadi A. hakkında şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:49 Kaynak: DHA
Suriye, İnegöl, Bursa, Güncel
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