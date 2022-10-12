Kadını dövüp dişlerini kırdı, olay yerine gelen polise saldırdı - Son Dakika
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Kadını dövüp dişlerini kırdı, olay yerine gelen polise saldırdı

12.10.2022 09:50

Kadını dövüp dişlerini kırdı, olay yerine gelen polise saldırdı Küçükçekmece'de bir şahıs, iddiaya göre kız arkadaşını döverek dişlerini kırdı.

Kadını dövüp dişlerini kırdı, olay yerine gelen polise saldırdı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir şahıs, iddiaya göre kız arkadaşını döverek dişlerini kırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldıran zanlı, mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polis havaya ateş açarak öfkeli kalabalığı sakinleştirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, Cumhuriyet Mahallesinde Salı saat 01.00 sıralarında yaşandı. Burak P. isimli zanlı, dövdüğü kız arkadaşını zorla eve sokmaya çalışırken, mahallelinin tepkisi ile karşılaştı. Olay yerine ihbar üzerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına almaya çalıştı. Ancak polislere direnen zanlı, bir memura yumruk ve kafa attı. Olay yerine takviye polis ekipleri de sevk edildi. Polis ekiplerine direnen zanlıya, mahalleli de tepki gösterdi. Zanlıyı linç etmeye çalışan mahalleliyi polis ekipleri havaya ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştı.

Gözaltına alınan zanlı, polis aracında da rahat durmadı. Aracı tekmeleyen zanlı, polis kaza yapmasına neden oldu. Polis aracının park halindeki bir otomobile çarpmasıyla yaşanan kazada yaralanan olmadı. Biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilen zanlı, polis merkezine götürüldü. Zanlı ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Darp nedeniyle dişleri kırılan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, şahıstan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan Hulusi Yıldız isimli mahalle sakini, "Aile arasında kavga çıkmış, erkek kadını dövmüş. Tatsızlık sonucunda komşular telefon edip, polis çağırmışlar. Polis geldikten sonra adam, sinirli bir şekilde polise kafa falan vurmuş. Polis ekibi geldikten sonra da tekrar polis arabasına tekme falan vurmuş. Baya ortalık karıştı, sonra da adamı alıp götürdüler. Arabaya vurması nedeniyle polis de kaza yaptı. Kadın da 'o benim kocamdır' diye arka çıkmış" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Cumhuriyet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadını dövüp dişlerini kırdı, olay yerine gelen polise saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadını dövüp dişlerini kırdı, olay yerine gelen polise saldırdı - Son Dakika
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