Kadını elle taciz eden şahıs tutuklandı - Son Dakika

Kadını elle taciz eden şahıs tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz gün bir kadını elle taciz ettiği iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz gün bir kadını elle taciz ettiği iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Turgutlu Atatürk Bulvarında bulunan Meslek Lisesi yakınlarında bekleyen ve ismi açıklanmayan bir kadın iddiaya göre G.M. isimli şahsın elle tacizine uğradı. Kadının bağırması sonrası çevredeki vatandaşlar kadına yardımcı olurken bir vatandaş tacizde bulunan şahsı kovalamaca sonrası yakaladı ve polise teslim etti. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki sorgusunun ardından adli mercilere sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen G.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Son Dakika

Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra "Çok rahatladım" diyen AK Partili Boynukalın, paylaşımını sildi

HSK seçiminde uzlaşma sağlandı! Üyeleri hem Cumhur hem de Millet İttifakı belirleyecek

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak

Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor

Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu

Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı

Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var

Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı