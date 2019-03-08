Son Dakika Haberleri: Kadını Hatırlayan Tek Parti AK Parti'dir"

Kadını Hatırlayan Tek Parti AK Parti'dir"

34 dakika önce

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Kadını hatırlayan, kadının ekonomiye önemli bir katkısı olduğunu bilen ve bu yönde düzenlemeler yapan tek bir parti vardır o da AK Parti'dir.

Kadını Hatırlayan Tek Parti AK Parti'dir
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Kadını hatırlayan, kadının ekonomiye önemli bir katkısı olduğunu bilen ve bu yönde düzenlemeler yapan tek bir parti vardır o da AK Parti'dir." dedi.

Elvan, Mersin'de AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığınca bir restoranda düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katıldı.

Buradaki konuşmasında tüm kadınların gününü kutlayan Elvan, "Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra kadınlara yönelik bir düzenleme yapılıyor. Kadınlara oy kullanma hakkı verilmesi birçok Avrupa, gelişmiş ülkede bu hak yokken, bu hak tüm kadınlarımıza Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından veriliyor." ifadesini kullandı.

Elvan, AK Parti döneminde başta istihdam alanında olmak üzere, kadınlara yönelik birçok pozitif düzenleme yapıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kadını hatırlayan, kadının ekonomiye önemli bir katkısı olduğunu bilen ve bu yönde düzenlemeler yapan tek bir parti vardır o da AK Parti'dir. Bunlar lafla olmaz. 'Kadın, kadın, kadın' diyenlere soruyorum. Kadınlara yönelik bugüne kadar ne yaptınız? Sadece laf. Laf üretmek dışında bir şey yok ama icraata gelince kadınlara yönelik düzenlemelerin yine AK Parti tarafından yapıldığını görüyorsunuz."

AK Parti'nin Yenişehir Belediye Başkan adayı Bekir Topçu için destek isteyen Elvan, "İnşallah bu seçimde sizlerin destekleri, gayretleriyle Yenişehir'i alacağız. Ben buna gönülden inanıyorum. Burada kilit olan husus, Yenişehir'deki kadınlar. Siz gerçekten başarılı olursanız, şu 3 haftayı çok iyi değerlendirseniz Yenişehir'i siz kadınlarımızla birlikte alacağız. Onun için 3 hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Mersin'deki kadın muhtar sayısının az olduğuna işaret eden Elvan, bu yönde çalışmalar yapılması gerektiğini anlattı.

Parti yöneticilerinin eşlik ettiği Elvan, merkez Akdeniz ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:52 Kaynak: AA

Politika
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