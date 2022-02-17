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Silah, bıçak yetmiyor şimdi de kılıçla kadınlara saldırıyorlar! Kadını korumak istedi, kılıç darbelerinin hedefi oldu - Son Dakika

Silah, bıçak yetmiyor şimdi de kılıçla kadınlara saldırıyorlar! Kadını korumak istedi, kılıç darbelerinin hedefi oldu

17.02.2022 11:58

Beyoğlu'nda bir şahsın kadına şiddet uyguladığını gören esnaf, müdahale etti. Bir süre sonra arkadaşıyla birlikte geri dönen adam, esnafa sopa ve kılıçla saldırdı. Daha sonra çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.

Cihangir'de 13 Şubat Pazar günü alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, yanındaki kadına şiddet uygulamaya çalışınca, esnaf araya girdi. Yapılan müdahaleye sinirlenen adam, esnafla arbede yaşadıktan sonra ayrıldı. Bir süre sonra da arkadaşlarıyla tekrar geldi. 7-8 kişilik grup, esnafa sopalar ve kılıçla saldırdı. Daha sonra çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadını dövmesini engelleyen esnafa kılıçla saldırdı
Kadını dövmesini engelleyen esnafa kılıçla saldırdı
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Cihangir, Pazar, kavga, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silah, bıçak yetmiyor şimdi de kılıçla kadınlara saldırıyorlar! Kadını korumak istedi, kılıç darbelerinin hedefi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silah, bıçak yetmiyor şimdi de kılıçla kadınlara saldırıyorlar! Kadını korumak istedi, kılıç darbelerinin hedefi oldu - Son Dakika
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