Kadını kurtarayım derken hem ayağından ısırıldı hem de kolunu kırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadını kurtarayım derken hem ayağından ısırıldı hem de kolunu kırdı

20.06.2022 16:50

Kadını kurtarayım derken hem ayağından ısırıldı hem de kolunu kırdı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde fırın işletmecisi olan Nesim Akça isimli vatandaş, sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadını kurtarayım derken hem ayağından ısırıldı hem de kolunu kırdı.

Kadını kurtarayım derken hem ayağından ısırıldı hem de kolunu kırdı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde fırın işletmecisi olan Nesim Akça isimli vatandaş, sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadını kurtarayım derken hem ayağından ısırıldı hem de kolunu kırdı.

Olay, ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinin yanında meydana geldi. Fırın işletmecisi olan Nesim Akça, banka işlemi için gelen kadına saldıran köpeği engellemek için müdahale etmek isterken ayağından ısırıldı. Ayağından ısırılan ve dengesini kaybeden Akça, düşerken de kolunu bilekten kırdı. Gelen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Akça'ya gerekli müdahale yapılırken, kolu ise alçıya alındı.

Kadına zarar gelmesin diye müdahale etmek istediğini ifade eden Nesim Akça, "Köpeğin saldırdığı kadını kurtarmak için tekme attığım esnada köpek ayağımdan ısırdı. Bu sırada dengemi kaybederek düştü. Düşme esnasında ise kolumu bilekten kırdım. Hastanede gerekli pansuman ve aşılar yapılırken, kolum ise alçıya alındı" dedi.

YORUMLAR
500
Yeşil Camii hem mimarisiyle hem de minaresiyle ilgi çekiyor Yeşil Camii hem mimarisiyle hem de minaresiyle ilgi çekiyor Evlat nöbetindeki baba: Oğlumun hem hayalini hem de hayatını çaldılar Evlat nöbetindeki baba: Oğlumun hem hayalini hem de hayatını çaldılar
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadını kurtarayım derken hem ayağından ısırıldı hem de kolunu kırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:02 YKS'de polisin sorduğu soruya "Annem de babam da vefat etti" cevabını veren genç kız yürek yaktı! İşte Ayşe'nin hayat öyküsü
17:54 Adam ve bekçi kavgaya tutuştu! Arya giren genç ise bekçiyi 3 yerinden bıçakladı
17:49 Aynı evde yaşadığı kardeşi ölünce yatalak hasta 3 boyunca aç susuz kaldı
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:33 Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 18:22:27. #1.11#
SON DAKİKA: Kadını kurtarayım derken hem ayağından ısırıldı hem de kolunu kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement