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Kadını öldürüp silahı bahçesine gömen zanlı yakalandı

1 saat önce

Bursa'da bir arsada vücuduna aldığı 2 kurşunla hayatını kaybeden kadının katili bulundu.

Kadını öldürüp silahı bahçesine gömen zanlı yakalandı, System.String[]
Bursa'da bir arsada vücuduna aldığı 2 kurşunla hayatını kaybeden kadının katili bulundu. Cinayet silahını evinin bahçesine gömen ve cinayeti alacak verecek meselesi yüzünden işleyen katil zanlısı adliyeye çıkarılırken, "Alkollüydüm, pişmanım" dedi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Taraklı Sokak'ta meydana geldi. Sokaktan silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler vücuduna 2 kurşun isabet eden bir kadın buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen kadının 40 yaşındaki Nazan Kırkgöz'e olduğu tespit edildi.

Olaydan sonra katil zanlısının bulunması için çalışma başlatan cinayet büro amirliği ekipleri, 100'den fazla güvenlik kamerası inceleyerek zanlının izine rastladı. Şüphelinin Y.M. isimli şahıs olduğunu tespit eden ekipler şahsın evine baskın düzenledi. Evinde yakalanan Y.M.'nin olayda kullandığı silahı bulamayan ekipler şahsın evinin bahçesini dedektör aracılığıyla aradı. Silahı şüphelinin evinin bahçesinde gömülü vaziyette bulan ekipler şahsi gözaltına aldı.

İlk işlemleri için emniyete götürülen Y.M. ifadesinde Kırkgöz ile aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktığını, kadını bu yüzden vurduğunu söylediği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.M. kendisini görüntüleyen gazetecilere "Nasıl öldürdüğümü hatırlamıyorum, alkollüydüm, pişmanım" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:11 Kaynak: İHA
Bursa, 3. Sayfa
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